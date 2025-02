Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : L'avance se réduit Brno et Karlovy Vary continuent de se rapprocher des meilleures places. Le Sparta reste leader, le Motor repasse 8e, Třinec 10e, Kladno et Olomouc s'éloignent de la zone rouge Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/02/2025 à 21:55 Tweeter

HC Olomouc : 0-2

BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice : 3-5

Vítkovice Ridera - Energie Karlovy Vary : 1-3

Kometa Brno - Škoda Plzeň : 4-3 TAB

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno : 3-5

Mountfield HK - Oceláři Třinec : 1-2

Dynamo Pardubice - Sparta Praha : 3-5



Photographe : Markéta Křížová pour hc-kometa.cz La Kometa domine Plzeň de justesse

Deuxième succès de suite pour la Kometa qui reste dans la bonne partie du tableau avec un succès compliqué remporté en fusillade contre Plzeň. Brno démarre bien et mène rapidement 2-0. Nenonen rapproche la marque au tiers médiant mais Kos permet aux locaux de reprendre le large au score. Les Indiens rapprochent la marque au dernier tiers et arrachent l'égalisation en toute fin de rencontre grâce à Mechura. Aux tirs au but, les visiteurs explosent et malgré le point pris perdent une place et sont neuvièmes.

Le Sparta creuse son avance en tête du général en dominant nettement son dauphin, Pardubice. Les visiteurs mènent 2-0 après deux minutes de jeu. Čerešňák rapproche le score mais deux nouveaux buts en deux minutes au tiers médiant redonnent le large au leader. Le Dynamo parvient à marquer deux fois au dernier tiers pour recoller, mais un but en cage vide signé Řepík, son deuxième du match, assure la victoire des Pragois.

Karlovy Vary confirme sa bonne santé avec une victoire à Ostrava qui rechute et retombe au dernier rang tandis que ses deux concurrents directs ont gagné. Un succès qui s'est dessiné dans les derniers instants, Černoch marque le but de la victoire à 2'25 du terme, avant qu'il inscrive un deuxième but en cage vide, son troisième de la soirée. L'Energie est à deux points de la quatrième place.

Photographe : Jan Pavlíček pour ceskobudejovicky.denik.cz Le Motor l'emporte à Mladá Boleslav et revient 8ème

Le Motor se relance et grimpe au huitième rang après un bon succès à Mladá Boleslav battu pour la deuxième fois de suite. Les automobilistes ont mené la danse pendant toute la première partie du match, mais un doublé de Moses permet aux lions de rester au contact. České Budějovice profite de l'indiscipline locale pour prendre le large. Zohorna, puis Gulaš en powerplay marquent dans la dernière période pour assurer la victoire des visiteurs.

Les Oceláři continuent leur remontée avec un 3e succès de rang grâce à un doublé de Marcinko, cette fois contre Mountfield, qui leur permet de grimper au dixième rang.

Olomouc assure son rang dans les places qualificatives en s'imposant avec brio à Litvínov avec un blanchissage (30 saves) de Machovský et un doublé de Kusko.

Les Rytíři quittent la dernière place du classement après un bon succès à Liberec grâce à un tour du chapeau de Tralmaks (et quatre points) et trois points pour Ticháček.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Eduards Tralmaks (Kladno)

** : Tomáš Marcinko (Třinec)

*** : Eduards Tralmaks (Kladno)

** : Tomáš Marcinko (Třinec)

* : Silvester Kusko (Olomouc)











