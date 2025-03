Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La course aux meilleures places fait rage Mountfield passe 2e, Brno maintient la quatrième place, poursuivit par Karlovy Vary. Plzeň se rapproche de la 8ème place, Liberec et Třinec continuent de se suivre, Vítkovice assure sa place en playoffs, Olomouc est condamné aux barrages Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/03/2025 à 20:43 Tweeter

Energie Karlovy Vary - HC Olomouc : 4-1

Rytíři Kladno - Vítkovice Ridera : 0-5

Kometa Brno - Verva Litvínov : 4-1

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav : 4-3

Mountfield HK - Sparta Praha : 4-1

Škoda Plzeň - Motor České Budějovice : 2-1 ap

Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice : 3-0



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Flek et Brno dominent Litvínov et rêvent encore de podium

La Kometa se maintient dans le top 4 et se rapproche du podium en dominant nettement Litvínov qui ne pourra plus rejoindre les meilleures places et devra disputer un premier tour de playoffs quoi qu'il arrive en dernière journée. Le Verva décimé par les blessures n'a pas pu défendre honnêtement sa peau en cette journée. Cingel et Pospíšil marquent deux points dans cette partie.

L'Energie brille et conserve une chance de rejoindre le top 4 lors de l'ultime journée, par contre pour son adversaire, Olomouc c'est la dernière place assurée, synonyme de barrage contre le futur vainqueur de la Chance Liga. Les coqs ont pourtant dominé la rencontre mais se sont heurtés à un solide Frodl, tandis que leur gardien et sa défense prenaient l'eau de toutes parts. Jiskra compte deux points dans cette victoire.

Mountfield continue sa fin de saison en trombe avec une large 5ème victoire consécutive en corrigeant le leader Praha. Un succès qui permet à Hradec Králové de passer deuxième à une journée de la fin du championnat. Menés 1-0 après un tiers, les lions ont renversé la tendance avec un deuxième tiers éblouissant et un cinglant 3-0, puis un ultime but en dernière période histoire de parachever le tableau.

Plzeň continue son petit bonhomme de chemin avec une victoire en prolongation contre le Motor. Un succès qui lui permet de revenir à une longueur de la huitième place, qui lui permettrait de recevoir au premier tour des playoffs. Pourtant les visiteurs ont mené tout le match, Lalancette n'arrache l'égalisation qu'à 33 secondes du terme. En fin de prolongation, Simon donne la victoire.

Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři dominent Mladá Boleslav de justesse

Les Bílí Tygři ont fait honneur à leur nouveau logo et uniforme, ils restent dans le bon rythme avec une victoire arrachée contre Mladá Boleslav. Dès la 2ème minute Havlín ouvre le score pour les visiteurs, mais un très bon tiers médiant permet à Liberec d'égaliser et même de passer devant avant une égalisation signée Čajka en powerplay. Le BK repasse devant en début de dernier tiers. Ivan égalise à la moitié du tiers. En toute fin de match, Liberec en powerplay parvient à prendre les devant, Lántoši marque contre son ancienne équipe à 17 secondes du terme !

Vítkovice assure sa place en playoffs en écrasant Kladno assuré de ne plus rejoindre les séries mais qui évite enfin les barrages cette année et se maintient directement. Yetman marque deux buts et Hrachovina blanchit avec 32 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Róbert Lántoši (Liberec)

** : Dominik Hrachovina (Vítkovice)

*** : Róbert Lántoši (Liberec)

** : Dominik Hrachovina (Vítkovice)

* : Vít Jiskra (Karlovy Vary)











