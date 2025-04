Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La finale égalisée Le Dynamo remporte le deuxième match et égalise dans la finale Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/04/2025 à 21:35 Tweeter

Dynamo Pardubice - Kometa Brno : 2-1 (1-1)



Photographe : Michal Dědič pour hcdynamo.cz Le Dynamo remporte le match 2 et égalise dans la finale

Le Dynamo vaincu en prolongation au premier match doit se ressaisir devant ses partisans. Brno déjà surprenant en ouverture espère prolonger la sensation en Bohême orientale.

Le premier tiers est serré, fermé et peu transcendant. Pardubice contôle davantage le palet mais se prend les pieds dans le tapis à l'offensive et ne propose pas grand chose de concret. La Kometa joue le contre et profite des largesses adverses pour se montrer dangereuse. C'est sur un score vierge que s'achève le premier vingt. Le Dynamo reprend à toute allure le deuxième tiers et met énormément de pression sur le but morave. Postava, sa défense, un bol de chance et la maladresse locale permettent au score de ne pas bouger. Complètement contre le cours du jeu, comme la veille, c'est Brno qui ouvre le score. Sur un engagement gagné en zone offensive, Zbořil canonne, Will masqué réalise un énorme arrêt, le rebond dans le slot est récupéré par Zohorna qui glisse le long de la cage et ajuste l'anbgle ouvert alors qu'aucun local ne le couvre (0-1).

Le Dynamo sonné, repart dans l'autre sens et pousse. L'arbitre retrouve enfin son sifflet pour sanctionner Brno extrêmement rugueux depuis le début. Le powerplay s'installe très vite. Jones canonne depuis le coin gauche, le palet est dévié au vol par Sedlák dans le slot qui égalise dans une clameur (1-1).

Le Dynamo réveillé et décoincé continue de pousser. Un contre incroyable lui permet de passer devant dans la foulée. Zbořil lance au loin Jones qui fonce au but, il décale Kondelík qui fait trembler les filets sur une reprise impeccable (2-1).

Pardubice poursuit son contrôle du match, Brno tient et multiplie les charges limites et les vilains gestes toujours sans aucune intervention du corps arbitral. Le score ne bouge plus jusqu'à la seconde sirène. Le Dynamo récupère un powerplay dès la reprise, il n'en fait pas grand chose. Les chevaux continuent de presser pour tenter de se mettre à l'abri, en vain. Brno mène toujours des contre-offensives dangereuses, mais elles sont neutralisées par la défense locale. Les visiteurs ont tous les maux du monde de se montrer dangereux et le temps filent contre eux. Pardubice continue son forcing pour en finir, sans résultat. En fin de partie, la Kometa sort le gardien mais ne parvient pas vraiment à inquiéter Will et sa défense. A plusieurs reprises les chevaux dégagent vers la cage vide, sans la viser.

Le Dynamo remporte logiquement ce match 2 en s'extrayant du piège de Brno qui a tendu le même que la veille, mais avec moins de réussite offensive. La série se déplace en Moravie pour les deux prochaines rencontres, à partir de lundi de Pâques.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Nick Jones

** : Lukáš Sedlák

* : Jáchym Kondelík - Kometa Brno : 2-1 (1-1)Le Dynamo vaincu en prolongation au premier match doit se ressaisir devant ses partisans. Brno déjà surprenant en ouverture espère prolonger la sensation en Bohême orientale.Le premier tiers est serré, fermé et peu transcendant. Pardubice contôle davantage le palet mais se prend les pieds dans le tapis à l'offensive et ne propose pas grand chose de concret. La Kometa joue le contre et profite des largesses adverses pour se montrer dangereuse. C'est sur un score vierge que s'achève le premier vingt. Le Dynamo reprend à toute allure le deuxième tiers et met énormément de pression sur le but morave. Postava, sa défense, un bol de chance et la maladresse locale permettent au score de ne pas bouger. Complètement contre le cours du jeu, comme la veille, c'est Brno qui ouvre le score. Sur un engagement gagné en zone offensive,canonne,masqué réalise un énorme arrêt, le rebond dans le slot est récupéré parqui glisse le long de la cage et ajuste l'anbgle ouvert alors qu'aucun local ne le couvreLe Dynamo sonné, repart dans l'autre sens et pousse. L'arbitre retrouve enfin son sifflet pour sanctionner Brno extrêmement rugueux depuis le début. Le powerplay s'installe très vite.canonne depuis le coin gauche, le palet est dévié au vol pardans le slot qui égalise dans une clameurLe Dynamo réveillé et décoincé continue de pousser. Un contre incroyable lui permet de passer devant dans la foulée.lance au loinqui fonce au but, il décalequi fait trembler les filets sur une reprise impeccablePardubice poursuit son contrôle du match, Brno tient et multiplie les charges limites et les vilains gestes toujours sans aucune intervention du corps arbitral. Le score ne bouge plus jusqu'à la seconde sirène. Le Dynamo récupère un powerplay dès la reprise, il n'en fait pas grand chose. Les chevaux continuent de presser pour tenter de se mettre à l'abri, en vain. Brno mène toujours des contre-offensives dangereuses, mais elles sont neutralisées par la défense locale. Les visiteurs ont tous les maux du monde de se montrer dangereux et le temps filent contre eux. Pardubice continue son forcing pour en finir, sans résultat. En fin de partie, la Kometa sort le gardien mais ne parvient pas vraiment à inquiéteret sa défense. A plusieurs reprises les chevaux dégagent vers la cage vide, sans la viser.Le Dynamo remporte logiquement ce match 2 en s'extrayant du piège de Brno qui a tendu le même que la veille, mais avec moins de réussite offensive. La série se déplace en Moravie pour les deux prochaines rencontres, à partir de lundi de Pâques.*** : Nick Jones** : Lukáš Sedlák* : Jáchym Kondelík © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo