Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga LednÃ­ho Hokeje Hockey sur glace - TELH : La monnaie de sa piÃ¨ce Plzeň Ã©galise sur le mÃªme score qu'elle avait perdu la veille tandis que le Dynamo double la mise Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/03/2026 à 21:51 Tweeter



Škoda Plzeň - Sparta Praha : 2-0 (1-1)

Dynamo Pardubice - Kometa Brno : 8-4 (2-0)



hcplzen.cz Plzeň renverse le Sparta et Ã©galise dans la sÃ©rie

Plzeň qui est bien mal entré dans les playoffs en s'inclinant d'entrée sans marquer de but devant ses partisans, il faut remettre les pendules à l'heure face à un Sparta à l'embuscade. Les locaux démarrent pied au plancher et dominent outrageusement le premier tiers sans parvenir à débloquer leur compteur. Une quatrième période sans marquer, les fans s'inquiètent. La deuxième période s'équilibre un peu même si les Indiens restent dominateurs. Praha continue ses fautes, et la troisième est la bonne pour les Sud Bohémiens. Měchura profite du jeu de puissance pour ouvrir le score, enfin ! Les Indiens restent dangereux et Rohlik double la mise en fin de période. Le Sparta force au dernier tiers pour revenir mais Plzeň a verrouillé l'accès à sa cage. Malik repousse tous les lancers et blanchit avec 15 arrêts. Victoire importante pour Plzeň qui égalise la série avant deux matchs dans la capitale. Le Sparta bien timide dans ce match 2 conserve l'avantage de la glace.

Photographe : LukÃ¡Å¡ FabiÃ¡n pour hcdynamo.cz Le Dynamo double la mise contre Brno

Le Dynamo net vainqueur du match 1 a remis la gomme en deuxième rencontre il s'impose dans un match très offensif face à Brno qui a explosé défensivement. Comme la veille, les chevaux ouvrent rapidement la marque et Vondráček donne déjà l'avantage après à peine 2 minutes. La Kometa montre les dents mais le score ne bouge pas. Les locaux donnent une leçon de réalisme et doublent la mise peu après le retour sur la glace sur un powerplay. Mais le champion en titre se réveille de fort belle manière et inscrit trois buts en quatre minutes pour complètement renverser le match. Pardubice sonné repart dans l'autre sens et Dvořák ne tarde pas à égaliser. Les esprits s'échauffent, Brno perd son sang froid et commet une double faute en toute fin de période. Sedlák ne manque pas l'occasion pour égaliser à trois secondes de la sirène. La deuxième faute se poursuit au début du dernier tiers et Sedlák double l'avance du Dynamo. Pour ne pas perdre la main, Sedlák complète le natural hat-trick et creuse l'avance des siens, il termine la soirée avec 5 points. Brno qui perd le contact avec le score compense par des charges tous azimuts, Zohorna est même expulsé. Kelemen puis Gazda permettent aux locaux de prendre le large. Flek réduit anecdotiquement le score. Deuxième large victoire du Dynamo en pleine confiance avant deux prochains matchs en Moravie. La Kometa qui subit une deuxième désillusion de suite devra changer de tempo devant ses partisans.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice) qui est bien mal entré dans les playoffs en s'inclinant d'entrée sans marquer de but devant ses partisans, il faut remettre les pendules à l'heure face à unà l'embuscade. Les locaux démarrent pied au plancher et dominent outrageusement le premier tiers sans parvenir à débloquer leur compteur. Une quatrième période sans marquer, les fans s'inquiètent. La deuxième période s'équilibre un peu même si les Indiens restent dominateurs. Praha continue ses fautes, et la troisième est la bonne pour les Sud Bohémiens.profite du jeu de puissance pour ouvrir le score, enfin ! Les Indiens restent dangereux etdouble la mise en fin de période. Le Sparta force au dernier tiers pour revenir mais Plzeň a verrouillé l'accès à sa cage.repousse tous les lancers et blanchit avec 15 arrêts. Victoire importante pour Plzeň qui égalise la série avant deux matchs dans la capitale. Le Sparta bien timide dans ce match 2 conserve l'avantage de la glace.Lenet vainqueur du match 1 a remis la gomme en deuxième rencontre il s'impose dans un match très offensif face àqui a explosé défensivement. Comme la veille, les chevaux ouvrent rapidement la marque etdonne déjà l'avantage après à peine 2 minutes. La Kometa montre les dents mais le score ne bouge pas. Les locaux donnent une leçon de réalisme et doublent la mise peu après le retour sur la glace sur un powerplay. Mais le champion en titre se réveille de fort belle manière et inscrit trois buts en quatre minutes pour complètement renverser le match. Pardubice sonné repart dans l'autre sens etne tarde pas à égaliser. Les esprits s'échauffent, Brno perd son sang froid et commet une double faute en toute fin de période.ne manque pas l'occasion pour égaliser à trois secondes de la sirène. La deuxième faute se poursuit au début du dernier tiers etdouble l'avance du Dynamo. Pour ne pas perdre la main,complète le natural hat-trick et creuse l'avance des siens, il termine la soirée avec 5 points. Brno qui perd le contact avec le score compense par des charges tous azimuts,est même expulsé.puispermettent aux locaux de prendre le large.réduit anecdotiquement le score. Deuxième large victoire du Dynamo en pleine confiance avant deux prochains matchs en Moravie. La Kometa qui subit une deuxième désillusion de suite devra changer de tempo devant ses partisans.*** : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice)

** : Tomáš Dvořák (Dynamo Pardubice)

* : Nick Malik ( Škoda Plzeň) * : © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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