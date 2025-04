Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La puissance de feu retrouvée Le Dynamo s'impose avec brio dans le match 3 et prend les devants dans la finale Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2025 à 22:04 Tweeter

Dynamo Pardubice : 1-4 (1-2)



Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz Le Dynamo retrouve son peps offensif à Brno au match 3

Après deux matchs la finale est à égalité, devant ses partisans Brno va tenter de reprendre les devants dans la série. Le Dynamo vainqueur du dernier match espère enchaîner une deuxième victoire de suite pour récupérer l'avantage de la glace.

Le premier tiers est très verrouillé, les deux équipes se rendent coup pour coup dans un jeu physique et bien peu agréable pour une finale. Le temps défile, sur un powerplay, Pardubice met la pression mais sans succès. Les visiteurs sont sanctionnés à leur tour sur la sirène. La Kometa démarre en powerplay mais est sanctionné dès la reprise. A quatre contre quatre cela ne donne rien. Les locaux commencent à accélérer mais une pénalité brise leur élan. Jones glisse la rondelle jusqu'à Smejkal sur la ligne de but, il repique sur la cage et lance, Postava repousse mais le palet reste devant lui, Smejkal le pousse brutalement au fond (0-1).

La Kometa retourne au feu et joue vite et bien, la défense de Pardubice tangue mais parvient à tenir et surtout à épauler son gardien. Will repousse les lancers dirigés contre lui avec autorité et confiance. Le Dynamo rassuré se projete vite vers l'avant en contre, en jouant un peu comme son adversaire aux deux premiers matchs. Brno continue de jouer de manière rugueuse toujours sans aucune intervention des zèbres. Kousal est durement chargé dans le bureau de Gretzky mais il parvient tout de même à glisser devant pour Sedlák, son tir est repoussé par Postava et la rondelle file au second poteau, Vondráček reprend victorieusement dans l'angle grand ouvert (0-2).

Brno sonné peine à se relance, le Dynamo force jusqu'à la deuxième sirène. La Kometa reprend à fond de train au dernier tiers, les lancers s'enchaînent et les énormes occasions aussi. Will vole de tous les côtés pour tenir bon alors que sa défense prend l'eau de toute part. A force de laisser des trous, les visiteurs encaissent un but. Pospíšil récupère dans le coin et sert Ilomäki absolument seul dans le slot, il nettoie la lucarne d'un tir millimétré (1-2). Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz Will solide contre les offensives de la Kometa

Brno recolle au score avec encore un quart d'heure à faire, mais au lieu de continuer son pressing de feu, il va subir à son tour la charge adverse. Le Dynamo repart vite dans l'autre sens et ne recule plus, il se remet à faire le jeu. Kousal dans le coin remet plein axe pour Čerešňák qui envoie une praline dont il a le secret, Postava touche la rondelle et la freine, elle s'arrête derrière lui, Sedlák est le premier dessus et l'envoie jusque dans les buts (1-3).

Les locaux sonnés parviennent un peu à se relancer, mais sans trop de résultat alors que le temps joue contre eux. En fin de partie, Pokorný prend son temps mort et donne ses consignes, il sort également son gardien. Brno force, des nettes occasions sont à signaler mais Will continue de tenir bon. Červenka récupère et dégage, Mandát fonce et parvient à récupérer, pressé par deux joueurs contre la bande, il dégage du revers au loin jusque dans la cage vide (1-4).

Le Dynamo s'impose avec brio en ayant joué avec réalisme et efficacité, profitant du powerplay et des rebonds pour faire sauter le verrou morave. Pardubice mène désormais la finale avant un quatrième match demain toujours à Brno, qui tentera de l'emporter coûte que coûte pour ne pas se retrouver dos au mur.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lukáš Sedlák

** : Roman Will

