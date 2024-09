Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La soirée des Français Vítkovice avec deux buts de Claireaux et le Motor cartonnent pour entrer dans le top 4, derrière Mladá Boleslav et Litvínov toujours invaincus. Brno et Liberec vainqueurs de justesse suivent, premier succès pour l'Energie. Addamo et Perret ont marqué leur premier but dans la défaite de leurs équipes Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/09/2024 à 13:35 Tweeter

BK Mladá Boleslav - Škoda Plzeň : 2-1 ap

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec : 3-4 TAB

Sparta Praha - Energie Karlovy Vary : 1-2

Vítkovice Ridera - HC Olomouc : 7-1

Motor České Budějovice - Dynamo Pardubice : 6-1

Verva Litvínov - Rytíři Kladno : 3-2

Oceláři Třinec - Kometa Brno : 1-2 TAB



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Vítkovice et Claireaux (2 buts) surclassent Olomouc

Vítkovice remporte une écrasante victoire contre Olomouc. Deuxième victoire d'affilée et troisième match avec des points pour les Silésiens. Le premier tiers est équilibré, mais une faute de cinq minutes du HCO permet à Rihards Bukarts d'ouvrir les vannes. Le tiers médiant permet aux mineurs de marquer à trois reprises dont deux pour Valentin Claireaux, son quatrième point en trois matchs ! Les coqs sont emportés au dernier vingt et encaissent encore trois buts. Roberts Bukarts termine la soirée à trois points.

Troisième victoire en trois matchs pour Litvínov désormais seul en tête. Mais les pétrochimistes ont peiné à domicile pour se défaite des Rytíři de Jágr. Les locaux mènent après un vingt, mais les chevaliers renversent la donne pour prendre les devants au tiers médiant. Une dernière période équilibrée permet toutefois au Verva de frapper deux fois dont un spécial des frères Kaše, pour l'emporter. Vítkovice grimpe au troisième rang grâce à ce bon succès.

Mladá Boleslav reste aussi invaincu mais a du avoir recours à une prolongation pour disposer de Plzeň et se retrouve donc à un point derrière le leader. Dans un match très largement dominé par les lions ceux-ci ne parviennent à s'imposer qu'en fin de prolongation grâce à Pavlík.

Première victoire pour Karlovy Vary qui dispose d'un Sparta encore une fois décevant. Pourtant le club de la capitale a largement dominé le match devant son public mais n'est parvenu à marquer qu'à une minute vingt du terme, trop tard pour rattraper son adversaire du soir qui quitte le dernier rang.

Match de haute intensité à Třinec où le quintuple champion en titre s'est incliné de justesse face à la Kometa. Un bon powerplay conclu par Zaťovič permet aux visiteurs d'ouvrir le score au quart d'heure de jeu. Au tiers médiant, Addamo en powerplay inscrit son premier but de la saison pour égaliser. Le score de bouge plus dans le dernier tiers ou en prolongation malgré la domination écrasante de Brno. En fusillade, Zbořil & Pospíšil trouvent la faille, à l'inverse Postava repousse toutes les tentatives.

Photographe : Petr Tibitanzl pour hcmotor.cz Valský et le Motor écrasent Pardubice

Le Motor durement battu en Silésie par le champion en titre rebondit et de quelle manière devant ses partisans en écrasant le vice-champion en titre, Pardubice. Les automobilistes démarrent à cent à l'heure et mènent 3-0 après un quart d'heure de jeu avec un doublé de Olesen. Le Danois complète le tour du chapeau dès la reprise du deuxième vingt. České Budějovice déroule jusqu'au bout face à une équipe adverse complètement lessivée et la dépasse au classement général.

Les Bílí Tygři renouent avec la victoire avec un succès compliqué à se dessiner à Mountfield. Les locaux ont mené par deux fois mais se sont fait rejoindre à chaque fois. Premier but de la saison, et deuxième point, pour Perret. Après une prolongation sans but dans ce match très offensif, un seul tireur de Liberec trouve l'ouverture en fusillade pour en finir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nick Olesen (Motor České Budějovice)

** : Roberts Bukarts (Vítkovice Ridera)

