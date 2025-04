TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : La survie est proche Olomouc remporte, difficilement, le troisième match du barrage Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2025 à 19:50 Tweeter

HC Olomouc : 1-2 (0-3)



Photographe : Michal Struž pour hc-olomouc.cz Olomouc domine de justesse le Dukla au match 3

Olomouc qui a remporté les deux prmeiers matchs du barrage a fait la moitié du chemin pour rester en extraliga. Le Dukla qui ne peut pas disputer les matchs à domicile à cause des travaux dans son arena continue son chemin de croix avec un troisième match en Moravie.

Le premier tiers est disputé et les deux équipes se rendent coup pour coup, il ne semble pas que Jihlava soit d'une division inférieure. Le Dukla ouvre justement la marque en powerplay par Strejček (1-0).

Les coqs haussent le ton mais ne parviennent pas à égaliser avant le premier coup de sirène. Dès la reprise par contre, Navrátil égalise dès la première minute de jeu (1-1).

Moins de deux minutes plus tard, Plášek donne l'avantage à Olomouc (1-2).

Sonnés, les militaires sombrent dans ce tiers médiant, très largement dominé par les coqs. Beran retrouve sa pleine confiance avec une série de parades décisives pour tenir le mince écart. Jihlava tient jusqu'à la deuxième sirène et retrouve des couleurs au dernier vingt. La partie s'équilibre sur un faux rythme mais le Dukla ne parvient pas à égaliser et doit s'incliner pour la troisième fois de la série et se retrouve dos au mur. Il faudra gagner demain sous peine de voir le rêve de retour au meilleur niveau tchèque s'envoler.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adam Beran

** : Jakub Navrátil

* : Jan Strejček











