TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le barrage expédié Olomouc l'emporte en quatre matchs contre le Dukla Jihlava et conserve son billet pour l'Extraliga Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/04/2025 à 20:30

HC Olomouc : 0-3 (0-4)



Photographe : Vojtěch Zajíc pour hc-olomouc.cz Olomouc remporte le barrage en 4 matchs contre le Dukla

Pas de surprise dans ce quatrième match du barrage à l'image de la série, Olomouc l'emporte séchement et sauve sa tête en quatre petites manches. Malgré son héroïsme, le Dukla Jihlava ne peut remporter le moindre match. Dans un premier tiers très laborieux, fermé et peu enthousiaste d'un côté comme de l'autre, c'est Rutar qui remonte la glace et dans un angle complètement fermé trouve l'ouverture et ouvre la marque pour les "visiteurs" qui n'en ont que le nom (0-1).

Au deuxième tiers le rythme augmente un peu, il aurait été difficile de baisser encore, le HCO presse sur ses poweprlays mais Beran continue de tenir bon devant les filets du club de l'armée et ne laisse rien passer pendant vingt minutes intenses.

Le dernier tiers est davantage disputé, les deux équipes luttent pour une partie dont le vainqueur n'est pas du tout déterminée. Le Dukla pousse pour égalise mais Machovský ne s'en laisse pas compter et repousse les tentatives. Nahodil parvient à doubler la mise douchant les espoirs de Jihlava (0-2).

Les locaux qui jouent chez leur adversaire continuent pourtant bravement d'attaquer, mais on sent qu'ils n'y croient plus vraiment. En toute fin de partie, ils sortent quand même leur gardien. Kohout conclut dans la cage vide pour entériner la victoire des siens (0-3).

Sans surprise, OIomouc continuera donc d'évoluer en Extraliga l'an prochain. Le Dukla retournera en Maxa Liga (deuxième échelon), mais à l'automne il disposera de sa nouvelle arena flambante neuve. Une fois encore interrogeons nous sur la pertinence et surtout l'équité de ce barrage. Il se dispute après les playoffs de Maxa Liga et le champion arrive passablement fatigué et diminué. Tandis que le dernier d'Extraliga a arrêté sa saison début mars avec donc plus d'un mois pour se reposer, récupérer d'éventuels blessés et se préparer. Cette année en plus sans patinoire disponible à Jihlava, tous les matchs se déroulaient à Olomouc, histoire de déséquilibrer davantage une série qui n'avait pas besoin de ça.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adam Rutar

** : Matěj Machovský

