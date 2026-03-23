Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga LednÃ­ho Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le champion Ã la trappe Le Dynamo balaye Brno champion en titre, en quatre matchs. Plzeň creuse son avance Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/03/2026 à 22:14 Tweeter



Kometa Brno - Dynamo Pardubice : 0-1 (0-4)

Sparta Praha - Škoda Plzeň : 1-2 (1-3)



hcdynamo.cz Červenka donne la victoire au Dynamo qui rejoint les demis

Brno dos au ravin après trois revers de suite dans la série n'a plus le choix il faut l'emporter coûte que coûte dans ce quatrième match toujours à domicile, sous peine de déjà perdre sa couronne. Le Dynamo presque qualifié pourrait rejoindre les demi-finales et prendre sa revanche sur la finale de l'année dernière. Le premier tiers est de très bonne facture, équilibré et disputé, mais les deux gardiens ne cèdent rien. Le Dynamo prend l'ascendant au tiers médiant, il domine largement les débats et met son adversaire en difficultés sur tous les palets. Stezka s'illustre et maintient le score avec brio. Le score reste donc vierge après quarante minutes, au dernier tiers Pardubice continue sa domination. Sedlák remonte la glace, laisse en retrait pour Červenka qui reprend victorieusement au dessus du bras du portiers local. Il ne reste plus que dix minutes à la Kometa pour éviter l'élimination mais elle ne parvient pas à sortir de sa torpeur fatale. Le score ne bouge plus et Will blanchit avec 20 arrêts. Le Dynamo se qualifie en quatre petits matchs et rejoint la demi-finale du championnat en se vengeant de belle manière de la finale perdue l'année dernière. Le champion en titre Brno après une saison très décevante s'était bien repris au premier tour des playoffs mais là la marche était beaucoup trop haute. Déjà éliminé, le roi voit sa couronne tomber dans le caniveau, qui la ramassera ?

Photographe : LukÃ¡Å¡ HavÃ¡ček pour hcplzen.cz Plzeň prend le large dans la sÃ©rie contre le Sparta

Plzeň vainqueur en fusillade du match 3 espère continuer sur sa lancée de deux victoires de suite face au Sparta qui devant ses partisans ne veut pas perdre le contact et doit égaliser. Comme la veille le match est très disputé sur un excellent rythme, dans un premier tiers de très grande qualité les visiteurs sont plus dangereux mais le score reste vierge. Praha accélère au tiers médiant mais Malik s'interpose bien et le tableau d'affichage ne bouge toujours pas. Il ne falait pas revenir en retard à son siège au dernier tiers, Pysyk débloque le score après 39 secondes de jeu. Le public manifeste bruyamment sa joie mais pas pour longtemps. Il s'est à peine assit, que Filip égalise 13 secondes plus tard ! Plzeň poursuit son effort et passe devant deux minutes plus tard grâce à Měchura. Le Sparta repart dans l'autre sens mais les Indiens ne lâchent pas et le repousse. En fin de partie, Hyka écope d'un 2+2, les locaux évolueront en infériorité jusqu'au bout. Les visiteurs en profitent pour faire tourner et tenir sans soucis leur avance jusqu'au bout. Troisième victoire consécutive pour Plzeň qui est à un succès de la qualification et jouera à domicile pour le match 5, les planètes s'alignent pour les Indiens. Le Sparta dos au mur devra gagner tous les prochains matchs s'il veut passer.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Will (Dynamo Pardubice)

** : Matyáš Filip (Škoda Plzeň)

* : Roman Červenka (Dynamo Pardubice) dos au ravin après trois revers de suite dans la série n'a plus le choix il faut l'emporter coûte que coûte dans ce quatrième match toujours à domicile, sous peine de déjà perdre sa couronne. Lepresque qualifié pourrait rejoindre les demi-finales et prendre sa revanche sur la finale de l'année dernière. Le premier tiers est de très bonne facture, équilibré et disputé, mais les deux gardiens ne cèdent rien. Le Dynamo prend l'ascendant au tiers médiant, il domine largement les débats et met son adversaire en difficultés sur tous les palets.s'illustre et maintient le score avec brio. Le score reste donc vierge après quarante minutes, au dernier tiers Pardubice continue sa domination.remonte la glace, laisse en retrait pourqui reprend victorieusement au dessus du bras du portiers local. Il ne reste plus que dix minutes à la Kometa pour éviter l'élimination mais elle ne parvient pas à sortir de sa torpeur fatale. Le score ne bouge plus etblanchit avec 20 arrêts. Le Dynamo se qualifie en quatre petits matchs et rejoint la demi-finale du championnat en se vengeant de belle manière de la finale perdue l'année dernière. Le champion en titre Brno après une saison très décevante s'était bien repris au premier tour des playoffs mais là la marche était beaucoup trop haute. Déjà éliminé, le roi voit sa couronne tomber dans le caniveau, qui la ramassera ?vainqueur en fusillade du match 3 espère continuer sur sa lancée de deux victoires de suite face auqui devant ses partisans ne veut pas perdre le contact et doit égaliser. Comme la veille le match est très disputé sur un excellent rythme, dans un premier tiers de très grande qualité les visiteurs sont plus dangereux mais le score reste vierge. Praha accélère au tiers médiant maiss'interpose bien et le tableau d'affichage ne bouge toujours pas. Il ne falait pas revenir en retard à son siège au dernier tiers,débloque le score après 39 secondes de jeu. Le public manifeste bruyamment sa joie mais pas pour longtemps. Il s'est à peine assit, queégalise 13 secondes plus tard ! Plzeň poursuit son effort et passe devant deux minutes plus tard grâce à. Le Sparta repart dans l'autre sens mais les Indiens ne lâchent pas et le repousse. En fin de partie,écope d'un 2+2, les locaux évolueront en infériorité jusqu'au bout. Les visiteurs en profitent pour faire tourner et tenir sans soucis leur avance jusqu'au bout. Troisième victoire consécutive pour Plzeň qui est à un succès de la qualification et jouera à domicile pour le match 5, les planètes s'alignent pour les Indiens. Le Sparta dos au mur devra gagner tous les prochains matchs s'il veut passer.*** : Roman Will (Dynamo Pardubice)** : Matyáš Filip (Škoda Plzeň)* : Roman Červenka (Dynamo Pardubice) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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