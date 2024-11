Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le Motor ronronne Le Motor poursuit sa remontée au classement. Litvínov, le Sparta et Mladá Boleslav se rapprochent du leader. Brno suit de plus loin, Třinec rebondit enfin Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 01/11/2024 à 21:29 Tweeter

Oceláři Třinec - Vítkovice Ridera : 2-1

Motor České Budějovice - HC Olomouc : 2-1

Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec : 4-1

BK Mladá Boleslav - Dynamo Pardubice : 5-1

Kometa Brno - Rytíři Kladno : 3-2

Sparta Praha - Škoda Plzeň : 2-1 TAB



hcmotor.cz Le Motor domine Olomouc et remonte dixième

Le Motor poursuit sa remontée et grâce à son succès du jour contre Olomouc, le troisième en quatre matchs, s'empare de la dixième place, avec un match de moins que ses poursuivants. Les locaux dominent un premier tiers d'excellente facture mais sans parvenir à marquer malgré deux powerplays. Dès la reprise, Beránek contre vite, il dépose une offrande devant la cage que Přikryl pousse au fond. La domination du Motor s'accroît encore et il malmène son adversaire qui finit logiquement par céder. Valský contourne la cage, remet dans l'axe pour Kašlík qui lance, Toman dévie et fait trembler les filets. Les coqs se réveillent enfin au dernier tiers et mitraillent, profitant d'un powerplay de 4 minutes d'affilée, Plášek réduit l'écart mais malgré leus efforts les Moraves ne reviendront pas.

Litvínov se rapproche de la première place en infligeant une quatrième défaite de suite aux Bílí Tygři. Pourtant Flynn avait ouvert le score après 2 minutes de jeu mais les locaux égalisaient à la mi tiers. L'indiscipline visiteuse les emportaient une fois de plus, Koblasa et David Kaše marquaient en powerplay avant un dernier but en cage vide pour envoyer au tapis leur adversaire.

Mladá Boleslav réintègre le top 4 en corrigeant le leader Pardubice. Deux buts inscrits au premier tiers donnaient une bonne avance aux locaux. L'écart se maintenait après quarantes minutes puisque le BK menait 3-1. Profitant de l'indiscipline dynamiste, les locaux marquaient deux nouveaux buts en dernière période. Buchtele termine avec 2 points.

hcplzen.cz Plzeň prend un point à Praha

Le Sparta se maintient sur le podium après une victoire arrachée aux tirs au but contre Plzeň. Assez vite Sobotka ouvre le score. Praha domine nettement le match mais ne parvient plus à marquer. Měchura la nouvelle recrue des Indiens arrache l'égalisation à 39 secondes de la fin. Le club de Škoda rate tous ses tirs au buts et en encaisse deux, mais il remporte un bon point dans la capitale.

Brno reste au contact du quadrige de tête avec un succès serré contre les Rytíři qui s'inclinent pour la cinquième fois consécutive. Les locaux dominateurs dans la première moitié du match mènent 2-0. Pietroniro dans les dernières secondes de la période réduit l'écart. Mauvaise nouvelle pour la Kometa, son gardien slovéno-croate, Krošelj sort sur blessure. Flek libère les locaux en cage vide mais Tralmaks parvient à recoller une fois encore au score. Brno tremble jusqu'au bout mais l'emporte tout de même.

Les Oceláři rebondissent enfin en remportant le derby contre Vítkovice. Un très bon premier tiers et un but en fin de celui ci signé Jeřábek mettent les locaux dans de bonne disposition. Le match s'équilibre mais le score ne bouge pas avant le dernier tiers. Kurovský double la mise à 4 minutes du terme, la réaction visiteuse vient bien trop tard, à quelques secondes de la sirène, Auvitu signe une assistance sur ce but.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Petr Vrána (Oceláři Třinec)

** : David Kaše (Verva Litvínov)

*** : Petr Vrána (Oceláři Třinec)

** : David Kaše (Verva Litvínov)

* : Jan Buchtele (BK Mladá Boleslav)











