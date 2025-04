Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Le plus petit des scores Le Sparta égalise dans la série après une victoire 1-0 dans le match 4 Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2025 à 21:30 Tweeter

Sparta Praha : 0-1 (2-2)



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Le Sparta s'impose de justesse à Brno et égalise la série

Brno qui a repris les devants après sa victoire la veille au match 3, espère prendre le large dans la demi-finale devant ses partisans. Le Sparta est presque déjà dans l'impasse s'il ne l'emporte pas dans cette quatrième rencontre.

La partie démarre vite côté visiteur, la pression de l'enjeu ne désarme pas les Pragois bien au contraire. Ils pressent et sur une bonne offfensive, ouvrent la marque. Hyka fonce à l'assaut, son tir est repoussé par Postava qui échoue à mettre la crosse sur le rebond, Řepík qui suit, lui ne rate pas l'occasion et vient cueillir le gardien morave, avancé (0-1).

Le jeu reste disputé, physique et de nombreuses pénalités sont sifflés de part et d'autres. Les powerplays ne donnent rien et les visiteurs parviennent bien à tenir leur avantage jusqu'au premier coup de sirène.

Le deuxième vingt est similaire à la fin du premier, un jeu rugueux, et des pénalités, mais des powerplays incapables de déjouer les portiers qui sont impressionnant. C'est donc toujours sur ce mince avantage que la deuxième période s'achève.

Au dernier tiers, le rythme baisse nettement. La Kometa est légèrement dominatrice mais pour autant ne parvient pas à déjouer Kovář qui blanchit avec 19 arrêts.

Le Sparta s'impose sur le plus petit des scores mais égalise dans la série avant de revenir devant ses partisans mercredi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Kovář

** : Michal Postava

