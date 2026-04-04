Dynamo Pardubice - Sparta Praha : 6-2 (1-0) Oceláři Třinec -Energie Karlovy Vary : 3-1 (1-0)
Photographe : Michal Dědič pour hcdynamo.cz
Mandát et le Dynamo surclasse Praha au match 1
Le Dynamo dernière équipe invaincue des playoffs a démarré en trombe la demi-finale face au Sparta qui sort d'une très longue série en quarts. Vesalainen ouvrait la marque avant que la deuxième minute de jeu ne soit passée. Le tiers est houleux mais largement dominé par les locaux, ils égalisent par Mandát alors qu'ils sont en infériorité. Le deuxième tiers s'équilibre, mais profitant d'un jeu de puissance Tourigny donne l'avantage aux chevaux. Il remet le couvert en début de dernier tiers. Le Sparta reste au contact et recolle au score grâce à Horák. Le match reste physique, les visiteurs pressent pour revenir sans succès, Smejkal à l'inverse redonne deux longueurs d'avance aux chevaux. Praha sort son gardien, Červenka marque en cage vide. Les visiteurs n'y sont plus et Pardubice enfonce le clou avec un sixième but signé Sobotka. Large succès du Dynamo qui démarre de la meilleure façon possible la série.
Les Oceláři favoris de cette demi-finale sont entrés du bon patin face à Karlovy Vary. Au premier tiers, sur un powerplay Hudáček ouvre le score. L'Energie renverse la tendance au tiers médiant et Jiskra égalise logiquement. Les locaux s'en sortent bien et profitent même d'un powerplay pour repasser devant grâce à Cienciala. Les dragons tiennent ensuite leur avance avec brio comme ils savent si bien le faire. KV force et pousse mais en vain. Adámek assure la victoire en cage vide. Un scénario bien connu pour les métallurgistes, l'Energie devra vite trouver des solutions pour ne pas se casser les dents sur l'hermétique défense silésienne.