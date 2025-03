Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les locaux régalent Brno égalise difficilement sa série à domicile, le Dynamo double la mise Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 19/03/2025 à 23:29 Tweeter

Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice : 4-2 (2-0)

Kometa Brno - Energie Karlovy Vary : 3-2 (1-1)



Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Brno remporte le match 2 et égalise contre l'Energie

Brno vaincu en prolongation au premier match ne doit pas refaire de faux pas sous peine de se retrouver déjà en difficultés contre l'Energie. La partie démarre très bien pour les locaux qui ouvrent la marque dès la première minute de jeu grâce à Rachůnek. La partie est disputée et plutôt équilibrée, mais l'offensive morave trouve une deuxième fois l'ouverture par Kollár. Dès la reprise du tiers médiant, Mueller inscrit déjà le troisième but. Deux charges à la tête vont expulser Holland pour les locaux et Beránek l'un des meilleurs compteurs du championnat. Coup dur pour Karlovy Vary. Aucune des deux équipes ne parvient à profiter de leur avantage numérique de cinq minutes. Au dernier vingt, l'Energie met les bouchées doubles et Kružík puis Saltsen permettent de recoller. Le pressing est infernal sur la cage de la Kometa mais la porte ne s'ouvrira plus et Brno l'emporte finalement de justesse pour égaliser dans sa série avat un double déplacement aux pieds des Monts métallifères.

Le Dynamo vainqueur plutôt confortable au premier match espère doubler la mise avant les deux matchs à České Budějovice. Dès l'entame de la partie, les locaux sont pénalisés. La sanction est immédiate et Kubík ouvre le compteur du Motor pour ce deuxième tour. Moins d'une minute plus tard, Hájek à déjà égalisé. Les chevaux font l'effort et dans les dernières secondes de jeu, Weatherby leur donne l'avantage. Les automobilistes reviennent fort au deuxième vingt et ne tardent pas à égaliser grâce à Valský. Sur un powerplay, Weatherby parvient à redonner l'avantage aux locaux. Pardubice subit cinq minutes d'infériorité mais va tenir bon. Le Motor force au dernier tiers, mais Will impérial tient jusqu'au bout. Un dernier but en cage vide scelle la victoire de Pardubice qui mène désormais 2-0.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jasper Weatherby (Pardubice)

** : Tomáš Rachůnek (Brno)

