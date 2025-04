Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Les pendules remises à l'heure Le Sparta corrige Brno au match 2 et égalise dans la série Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/04/2025 à 21:21 Tweeter

Sparta Praha - Kometa Brno : 3-0 (1-1)



Photographe : Jakub Pláteník pour hcsparta.cz Le Sparta remporte nettement le match 2 et égalise la série

Brno qui a remporté un véritable hold up dans le premier match espère la passe de deux, mais le Sparta ne veut pas se faire avoir deux fois de suite.

Contrairement à la veille, le match démarre fort sur un rythme très rapide. Les deux équipes se livrent à un duel de haute intensité. Les tentatives sont nombreuses, mais Kořenář assure devant son but, pas comme la veille. Chlapík depuis le cercle droit sur un one-timer parfait ouvre les compteurs salué comme il se doit par la foule (1-0).

Les Pragois accélèrent au tiers médiant et se mettent à sérieusement dominer le jeu, la Kometa plie sous l'offensive et subissent. Forman entre en zone à toute allure, il remet pour Kousal dans l'axe qui vient fusiller le portier morave et double l'avantage des spartiates (2-0).

Sur l'action, la Kometa est pénalisée et doit continuer de subir l'offensive acharnée des locaux. Mais ceux-ci ne parviennent pas à élargir leur avance. Brno parvient à un peu à reprendre pied, sans pouvoir débloquer leur compteur. En toute fin de période, Hyka contourne la cage mais bute sur Postava, c'est le capitaine Řepík qui récupère devant la cage et fait trembler les filets à bout portant pour mettre le Sparta sur orbite (3-0).

Le jeu reste très disputé au dernier tiers, le Sparta ne réduit pas l'allure et tient la dragée haute à son adversaire pour ne pas se faire avoir et Brno ne parvient pas vraiment à faire douter son adversaire. Kořenář blanchit avec 30 arrêts. Nette victoire pour Praha qui égalise dans la série avant deux matchs consécutifs en Moravie, à partir de samedi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Josef Kořenář

** : Filip Chlapík

