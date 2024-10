Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Lion vert bat lion rouge Mladá Boleslav remporte le match des lions contre Mountfield et passe virtuellement à la deuxième place Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/10/2024 à 21:05 Tweeter BK Mladá Boleslav - Mountfield HK : 2-1 (1-1, 0-0, 1-0)



bkboleslav.cz Mladá Boleslav domine Mountfield et passe deuxième - Mountfield HK : 2-1 (1-1, 0-0, 1-0) Mladá Boleslav restait sur un bon succès lors de son dernier match contre le leader, espère poursuivre à domicile son excellent début de saison. Mountfield qui reste également sur un victoire clé dans le derby veut confirmer après un très laborieux début de championnat. Deux lions s'affrontent ce soir, mais un seul l'emportera.

La partie démarre mal pour les locaux qui commettent trois fautes consécutives. Si le powerplay adverse n'est guère transcendant, sur la troisième suppériorité il finit enfin par faire mouche. McCormack à la bleue envoie un missile dans le trafic qui vient faire trembler les filets locaux (0-1).

Le BK renverse la tendance et obtient à son tour un powerplay juste après. Les verts posent leur jeu et font tourner la rondelle. Leur powerplay est le pire de la ligue avec seulement 4,5% de réussite ! En toute fin de celui-ci pourtant, Lintuniemi récupère le palet dans l'angle, il feinte le tir mais remet dans le slot pour Čajka qui pousse victorieusement au fond et égalise (1-1).

La fin du tiers est serrée mais les deux équipes ne parviennent pas à réellement dominer son adversaire. Le rythme augmente en deuxième période, Mountfield semble un peu plus dangereux notamment sur un nouveau powerplay. Furch tient la porte fermée, le BK repart en fin de période et Pour écope d'un 5+20. Mladá Boleslav en profite au deuxième tiers pour mettre la pression, mais sa stérilité en powerplay revient. Novotný multiplie les interventions devant la cage de HK et maintient le score. Sur un engagement gagné en zone offensive, Lakatoš lance mais touche le poteau, le palet revient dans le slot où Buchtele l'envoie dans la cage d'un revers instinctif (2-1).

MB a encore de belles occasions en fin de match, la transversale visiteuse tinte. Le jeu de passes entre Lakatoš et Skalický efface le gardien mais le Slovaque touche le poteau. Dans les dernières secondes de la rencontre, Hradec Králové sort son gardien, mais ne parvient pas vraiment à s'installer et évite de peu le but en cage vide.

Deuxième victoire de suite pour Mladá Boleslav qui monte à la deuxième place en attendant que ses petits camarades jouent demain. Mountfield rechute et reste douzième au bord du précipice.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Petr Čajka

** : Dominik Lakatoš

* : Filip Novotný © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo