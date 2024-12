Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Logique mais pas transcendant Le Sparta remporte logiquement un match morose contre Mountfield Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/12/2024 à 21:28 Tweeter Sparta Praha - Mountfield HK : 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)



Photographe : Beranek / CNC / Profimedia Le Sparta à domicile domine logiquement Mountfield - Mountfield HK : 3-0 (0-0, 2-0, 1-0) Match avancé en haut de tableau, le Sparta quatrième, reçoit Mountfield cinquième. Les locaux doivent l'emporter pour assurer leur place au chaud, tandis que pour les lions une victoire est impérative pour intégrer les places protégées.

Le premier tiers est morose, haché par de nombreuses pénalités, principalement côté local. Mais les powerplays ne donne rien et le score reste vierge après vingt minutes. Finalement c'est bien en avantage numérique que le score se débloque au début du tiers médiant. Krejčík d'un coup de canon de la bleue ouvre la marque salué comme il se doit par la foule. Le jeu reste rugueux et haché et les pénalités continuent de pleuvoir dans un match peu agréable. Le rythme est plus engagé et les tentatives plus nombreuses. C'est Ton qui trouve la faille et double la mise en toute fin de période.

Mountfield qui tire pourtant de l'arrière dans ce dernier tiers est sous l'eau et Praha domine le jeu. HK complètement lessivé ne fait plus rien et subit jusqu'au bout. En fin de match, le Sparta est pénalisé, Mountfield sort alors son gardien pour tenter de réduire enfin la marque, sans succès. Pire encore, Lajunen parvient à récupérer la rondelle et lance dans la cage vide pour alourdir la marque. Bonne soirée pour Kovář devant la cage pragoise avec un jeu blanc et 23 arrêts.

Le Sparta remporte logiquement cette rencontre et s'empare progressivement de la deuxième place du classement en attendant les matchs de leurs poursuivants, qui eux joueront demain. Mountfield échoue encore à entrer dans le quatuor de tête.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Kovář

** : Aaron Irving

