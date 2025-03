TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : On prend les mêmes... Le Sparta et Mladá Boleslav doublent la mise dans leurs séries de playoffs Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/03/2025 à 22:32 Tweeter

BK Mladá Boleslav : 0-2 (0-2)

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 2-1 (2-0)



hcsparta.cz Le Sparta remporte un deuxième match contre Třinec

Le Sparta vainqueur de justesse au premier match contre sa bête noire Třinec, espère doubler la mise avant deux déplacements périlleux en Silésie. Les Pragois démarrent fort le jeu et dominent fortement, les lancers s'enchaînent mais conformément à leur habitude de solidité en playoffs, les dragons tiennent bon et le score ne bouge pas. Comme la veille, les locaux sont beaucoup pénalisés ce qui permet à leur adversaire de reprendre pied et le contrôle du jeu. En powerplay, Kundrátek de la bleue envoie un bon lancers dans la cage locale et ouvre le score pour les Oceláři. Le Sparta revient fort au dernier tiers et met la pression sur le but adverse. Sous pression, les métallurgistes sont pénalisés. Irving depuis le bureau d'Ovechkin lance, Kacetl repousse mais le palet monte et retombe au second poteau, Koch échoue à le repousser du poing, Horák le pousse au fond et égalise dans une immense clameur. Le Sparta domine nettement et force, Třinec parvient à tenir mais sans jamais pouvoir revenir dans l'autre sens. Špaček contourne la cage, repique depuis le cercle gauche et envoie un tir juste sous le bras de Kacetl pour donner l'avantage à 2'12 du terme. La foule exulte mais les Oceláři touchés coulés, ne reviendront plus. Deuxième victoire pour Praha qui entre de la meilleure façon dans la série, Třinec perd encore dans un match où le quintuple champion a bien eu du mal a peser et sa stratégie défensive ne peux pas tout faire. Devant ses partisans pour les deux prochains matchs, les Silésiens tenteront de revenir dans la série.

Mladá Boleslav réalise un hold-up à Mountfield pour remporter le deuxième match et mener 2-0 le quart de finale avant deux matchs à domicile. Les locaux qui ont été vaincu au premier match doivent l'emporter et démarrent à fond de train, ils dominent sans partage le premier tiers mais ne trouve pas d'ouverture. Dès la reprise, Mountfield est pénalisé, mais son adversaire n'en profite guère. Hradec Králové de retour à égalité numérique repart très fort, Furch continue de tenir sous le feu impitoyable local. Malgré quarante minutes à sens unique le score est toujours vierge. Dès la reprise, le BK inverse un peu la tendance. Fořt réussi une passe parfaite dans le dos de la défense jusqu'à Junttila qui fonce seul en break, et du revers vient faire trembler les filets de Mountfield. Devant contre le cours du jeu, Mladá Boleslav se replie en défense et laisse venir son adversaire. Le bombardement reprend, plus intense que jamais mais Furch métamorphosé en mur ne cède rien. Les locaux s'énervent, sont frustrés et paniquent alors qu'ils voient le scénario du dernier tiers de la veille recommencer. En fin de match, Škorvánek sort. Lakatoš parvient à sortir la rondelle de la zone et d'une passe parfaite dans le dos sert Fořt qui lance dans la cage vide et double la mise dans un silence de mort. HK brisé tente bien encore mais c'est fini pour eux, une deuxième fois à domicile. Furch le héros du jour blanchit avec 48 arrêts ! Mladá Boleslav double son avance dans la série et prolonge son invincibilité à l'extérieur. Avec deux prochaines rencontres à domicile, tout va bien donc pour le BK.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dominik Furch (Mladá Boleslav)

** : Roman Horák (Praha)

