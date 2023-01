Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Perret marque encore Jordann Perret marque son quatrième but en élite tchèque Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/01/2023 à 20:42 Tweeter Photographe : Fabien Baldiono Perret inscrit son quatrième but en extraliga tchèque

Jordann Perret inscrit son quatrième but de la saison, son 8ème point (en 14 matchs) dans la nette victoire de son équipe à domicile face à Karlovy Vary. Alors que Mountfield mène 1-0 après 48 minutes, il est pénalisé et évolue à 4 contre 5. Perret subtilise le palet dans sa zone et part comme un avion, seul face au gardien adverse, il le déjoue d'un joli mouvement du poignet pour doubler l'avantage des siens.

Un beau but individuel à l'issue d'une longue cavalcade solitaire. Mountfield l'emporte finalement 3-0 et reste 8ème au général.



