Hockey sur glace - TELH : Perret prolonge à Hradec Králové L'attaquant français prolonge deux ans au confluent de l'Elbe et de l'Orlica Source : mountfieldhk-cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/02/2023 à 11:34

Jordann Perret poursuit pour deux ans l'aventure en Tipsport Extraliga (le plus haut niveau tchèque). Arrivé en République tchèque en 2017 au Dynamo Pardubice après deux saisons moyennes avec les chevaux il a déménagé chez leurs pires rivaux du Mountfield HK en 2019. A Hradec Králové le tricolore il est monté en puissance avec des saisons à 12, 15 puis 26 points l'année dernière.

Perret longtemps blessé n'a disputé pour le moment que 18 matchs mais il a déjà compté treize points (4 buts et 9 assistances). Hradec Králové est actuellement sixième de l'extraliga tchèque à huit rencontres de la fin de la saison régulière.

Retrouvez l'intégralité de la saison d'extraliga tchèque sur notre page spéciale











