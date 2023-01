Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Premier but pour Perret Jordann Perret marque son premier but cette saison en Extraliga tchèque Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/01/2023 à 20:13 Tweeter mountfieldhk.cz Premier but de la saison pour Perret



Jordann Perret longtemps blessé n'a repris la saison de l'extraliga tchèque que depuis 7 rencontres. Avec son équipe de Mountfield HK il s'est nettement imposé cette après midi à Plzeň 4-0 et remonte à la huitième place du classement.

Perret a marqué le deuxième but de son équipe sur une belle récupération et une passe millimétrée de Jergl, il traîne devant la cage et pousse entre les jambes du gardien.



Il s'agit du premier but du Français cette saison et de son quatrième point en sept rencontres.







