Dynamo Pardubice : 1-2 ap (0-4)

Energie Karlovy Vary - Kometa Brno : 1-0 (2-2)



hcdynamo.cz Le Dynamo s'impose à České Budějovice et se qualifie pour les 1/2

Le Motor dos au mur après avoir perdu les trois premiers matchs devait l'emporter devant ses partisans pour rester en vie face à un très impressionnant Dynamo. Le premier tiers est verrouillé, malgré cinq minutes de powerplay, les visiteurs ne peuvent ouvrir la marque. Pardubice est très indiscipliné au tiers médiant et multiplie les fautes. Ce qui doit arriver, se produit. En powerplay, Ordoš dans le slot dévie au fond et ouvre la marque. Dès l'entame du dernier tiers, České Budějovice récupère un tir de pénalité, mais Will le repousse. Le temps file et les visiteurs semblent peu enclin à revenir. Ils s'installent en fin de match, Hájek de la bleue envoie un missile et égalise à 2'14 du terme. Il faut disputer une prolongation pour la première fois de la série. Le Dynamo prend cette fois complètement le contrôle du jeu et ne tarde pas à faire sauter la banque. Mandát depuis le coin repique au centre, prend le meilleur sur trois joueurs locaux et fusille le portier pour offrir la qualification pour les demi-finales au Dynamo en quatre matchs.

L'Energie vaincue au dernier match devant ses partisans doit se reprendre pour éviter de se retrouver en très mauvaise posture contre Brno. Le premier tiers ressemble à un très long round d'observation où il ne se passe pas grand chose. Karlovy Vary se réveille au tiers médiant et mitraille sans pitié le but adverse. Logiquement, Jiskra ouvre les compteurs locaux. Malgré leur infernale pression, Krošelj ne cède plus. Au dernier vingt, la Kometa prend le jeu en main et domine nettement, mais Frodl maintient l'avance de son équipe jusqu'au bout et blanchit avec 21 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dominik Frodl (Karlovy Vary)

** : Roman Will (Pardubice)

