TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Premier succès Les Oceláři et Mountfield remportent leur premier succès des quarts Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/03/2025 à 21:30

Mountfield HK : 3-4 (2-1)

Oceláři Třinec - Sparta Praha : 3-2 (1-2)



hcocelari.cz Třinec remporte le match 3 contre le Sparta

Třinec après deux revers dans la capitale, retrouve sa glace où elle reste invaincue. Les dragons remportent d'une courte tête leur premier succès de la série contre le Sparta. Le premier tiers est disputé, agréable mais fermé. Un peu avant la moitié de celui-ci, Kovařčík ouvre la marque. Dans le deuxième vingt, Praha prend le contrôle du jeu mais malgré deux powerplays et de nombreuses occasions ne peut déjouer Kacetl. En toute fin de période et contre le cours du jeu, Nestrašil double la mise. Les visiteurs ne paniquent pas, surtout que Krejčík débloque enfin leur compteur dès la reprise. Les spartiates continuent de dominer et de faire l'effort, les Oceláři s'accrochent à leur cage et espèrent tenir. A cinq minutes du terme, Chlapík égalise dans un silence de mort. Joie de très courte durée pour les visiteurs, 21 secondes plus tard Marcinko a remis les dragons devant. Le Sparta reprend son contrôle du jeu mais en vain, la porte reste close jusqu'au bout. Třinec tient son premier succès et espère égaliser la série demain.

Mountfield remporte un match renversant à Mladá Boleslav pour son premier succès de la série après deux revers à domicile. Les locaux démarrent fort et livrent un excellent premier tiers, Skalický ouvre logiquement le score après un quart d'heure. Dès la première minute du deuxième vingt, Šťastný égalise. Mladá Boleslav reprend pied dans le match et contrôle la rencontre. Fořt remet les locaux devant. Leurs efforts se poursuivent et Bernad double l'avantage du BK. Mountfield renverse la tendance au dernier tiers et rapproche le score après plus de la moitié de la période. Alors qu'ils évoluent en infériorité, Šťastný contre seul et égalise. La minute qui suit, Klíma donne l'avantage à HK à 2'24 du terme. Une fois encore, MB s'effondre dans la dernière période en gaspillant son avance et même en se faisant doubler. Les locaux forcent le verrou, mais ne reviendront pas.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : David Šťastný (Mountfield)

** : Kevin Klíma (Mountfield)

