TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Rangez les balais Plzeň évite le balayage au premier tour des playoffs avec une belle victoire ŕ l'extérieur. Třinec, Vítkovice et Liberec profitent de leur arena pour prendre les devants dans leur série Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2025 ŕ 21:58

Oceláři Třinec - Verva Litvínov : 3-2 (2-1)

BK Mladá Boleslav - Škoda Plzeň : 0-3 (2-1)

Vítkovice Ridera - Energie Karlovy Vary : 4-3 TAB (2-1)

Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice : 3-0 (2-1)



Photographe : Lukáš Haváček pour hcplzen.cz Plzeň sauve sa tęte ŕ Mladá Boleslav dans le match 3

Plzeň n'avait plus le choix et devait l'emporter à Mladá Boleslav après deux revers à domicile. Cela a été fait et avec panache qui plus est. Le premier tiers est assez disputé et malgré une légère domination des visiteurs, le score reste vierge après vingt minutes. En une minute, Nenonen et Piskáček marquent et donnent un bel avantage aux Indiens. Měchura bénéficie d'un penalty peu après mais il échoue sur Furch. Le BK domine nettement le dernier tiers mais Malik multiplie les parades et tient la porte fermée, il blanchit avec 35 arrêts. Nenonen corse l'addition en cage vide. Plzeň sauve sa tête et disputera donc un quatrième match demain.

Les Oceláři s'imposent dans un nouveau match serré, cette fois à domicile contre Litvínov et prennent les commandes de la série. Le premier tiers est à sens unique et en fin de celui-ci, Kovařčík ouvre logiquement le score pour les locaux. Les dragons continuent leur fanfare au début du deuxième tiers, un doublé de Kurovský dont un en suppériorité leur permet de mener 3-0. Les pétrochimistes changent de gardien et alignent Tomek. Ils accélèrent brutalement et renversent la tendance. Sukeľ profite d'un powerplay pour débloquer le compteur avant que Gut ne permette de recoller. Litvínov domine du casque et des épaules le dernier tiers mais regroupé sur la cage de Kacetl, Třinec tient le choc jusqu'au bout. Il ne lui manque plus qu'un succès pour passer le premier tour, demain le Verva devra l'emporter pour ne pas être éliminé.

Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Vítkovice domine l'Energie aux tirs au but dans le match 3

Vítkovice l'emporte difficilement dans le match 3 devant ses partisans contre l'Energie et prend les devants dans la série. La partie démarre très bien pour les locaux. Nellis inscrit un doublé avec l'un d'entre eux en powerplay. KV renverse la tendance en fin de période, Černoch obtient un penalty mais Hrachovina repousse sous les acclamations de la foule. Le gardien commet pourtant une erreur grossière juste après avec une sortie hasardeuse qui permet à Jiskra de rapprocher la marque. Karlovy Vary contrôle le jeu au deuxième tiers et Plutnar égalise. Les mineurs repassent devant au dernier tiers mais en fin de partie, Gríger égalise. La prolongation est largement aux mains de l'Energie mais le score ne bouge pas. Après vingt minutes, il y a une séance de fusillade (car il ne s'agit pas d'un match décisif). Hrachovina repousse les 7 tireurs adverse, tandis que Roberts Bukarts finit par marquer et donne la victoire.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Anthony Nellis (Vítkovice)

** : Nick Malik (Plzeň)

*** : Anthony Nellis (Vítkovice)

** : Nick Malik (Plzeň)

* : Daniel Kurovský (Třinec)











