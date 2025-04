Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Réalisme de nouveau Brno réaliste et efficace s'impose à Pardubice et n'est plus qu'à un succès du titre Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2025 à 10:22 Tweeter

Kometa Brno : 2-4 (2-3)



Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz Konečný et Brno renversent Pardubice au match 5

Le Dynamo qui a sombré au match 4 retrouve son arena et son public pour tenter de retrouver le lead dans cette finale. La Kometa qui a brillé de mille feux au dernier match et a égalisé la finale espère continuer de surprendre pour repasser devant dans ce cinquième match très important.

Le match démarre vite côté local, et ce sont bien les chevaux qui mettent la pression sur la cage de Brno. La pression est forte mais le score ne bouge pas. Une bien mauvaise perte de palet en zone médiane de Pardubice profite à Kos qui lance parfaitement Konečný seul dans la profondeur qui sème la défense et cueille Will d'un bon lancer pour ouvrir le score complètement contre le cours du jeu (0-1).

Le Dynamo repart au front mais malgré un jeu à sens unique, et même avec un double powerplay, Postava ne cède pas et le tiers s'arrête sur cette mince avance. Le style de jeu de Třinec se porte bien en finale merci.

Le deuxième tiers reprend sur le même genre que le premier, Pardubice se porte à l'assaut et presse, le palet tourne autour de la cage, frole, la ligne mais n'entre pas. Brno dégage au loin, la défense locale foire complètement sa passe qui arrive directement dans la palette de Mueller, il sert plein axe Zohorna sans marquage qui lance sous le bras de Will qui semble avoir oublié comment arrêter des palets (0-2).

Le Dynamo se porte de nouveau à l'offensive mais toujours dans une stérilité confondante. La défense morave bien placée, elle, fait son travail et sape bien le jeu bien leché des locaux. Brno contre et s'installe, Zábranský slape de la bleue, Kollár dans le slot dévie, le palet remonte devant le gardien et termine sous la barre (0-3).

Le réalisme incroyable de Brno fait encore le travail, et les visiteurs ont désormais trois longueurs d'avance alors qu'ils sont nettement dominés sur l'ensemble du jeu et qu'ils n'ont lancés que six fois ! Le Dynamo repart au feu, mais une fois encore joue contre lui même et tout se passe maintenant sous les casques. La défense panique à chaque retour du palet, l'offensive se complique trop la vie face à un toujours solide Postava. Brno bénéficie d'un powerplay mais ne peut corser l'addition. En fin de tiers, le Dynamo récupère un powerplay qu'il ne peut exploiter. Le palet heurte le poteau et longe la ligne de but dans le dos du gardien sans la franchir, quand ça ne veut pas...

Dès la reprise du dernier tiers, Brno est enfin pénalisé pour une énième charge à la tête. Le powerplay local tourne et Kousal envoie un missile de la bleue qui fait trembler les filets (1-3).

Enfin les chevaux ouvrent la marque après tant de domination stérile. Pour autant ce but ne décoince pas vraiment Pardubice qui reste maladroit et frileux et qui commet des fautes. Kondelík parvient à faire recoller au score à dix minutes du terme tout reste possible (2-3).

Le temps défile et la Kometa sait bien jouer la montre pour tenir son avance. En fin de partie, le Dynamo sort son gardien pour presser mais se montre malhabile et Flek peut conclure dans la cage vide (2-4).

Deuxième succès d'affilée dans la finale pour Brno qui a encore une fois et avec succès sû jouer sa stratégie opportuniste devant et réaliste derrière. La Kometa n'est plus qu'à un succès du titre et pourrait le décrocher dès dimanche à domicile. Pardubice s'est encore pris les pieds dans le tapis, butant une fois encore sur la défense morave et laissant des boulevards dans la sienne. Une défaite que les locaux ne doivent qu'à eux même. Dos au gouffre, ils pourraient se faire souffler le titre pour la seconde fois consécutive s'ils ne l'emportent pas coûte que coûte dimanche à Brno.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Postava

** : Andrej Kollár

* : Jakub Flek Dynamo Pardubice -: 2-4 (2-3)Le Dynamo qui a sombré au match 4 retrouve son arena et son public pour tenter de retrouver le lead dans cette finale. La Kometa qui a brillé de mille feux au dernier match et a égalisé la finale espère continuer de surprendre pour repasser devant dans ce cinquième match très important.Le match démarre vite côté local, et ce sont bien les chevaux qui mettent la pression sur la cage de Brno. La pression est forte mais le score ne bouge pas. Une bien mauvaise perte de palet en zone médiane de Pardubice profite àqui lance parfaitementseul dans la profondeur qui sème la défense et cueilled'un bon lancer pour ouvrir le score complètement contre le cours du jeuLe Dynamo repart au front mais malgré un jeu à sens unique, et même avec un double powerplay, Postava ne cède pas et le tiers s'arrête sur cette mince avance. Le style de jeu de Třinec se porte bien en finale merci.Le deuxième tiers reprend sur le même genre que le premier, Pardubice se porte à l'assaut et presse, le palet tourne autour de la cage, frole, la ligne mais n'entre pas. Brno dégage au loin, la défense locale foire complètement sa passe qui arrive directement dans la palette de, il sert plein axesans marquage qui lance sous le bras dequi semble avoir oublié comment arrêter des paletsLe Dynamo se porte de nouveau à l'offensive mais toujours dans une stérilité confondante. La défense morave bien placée, elle, fait son travail et sape bien le jeu bien leché des locaux. Brno contre et s'installe,slape de la bleue,dans le slot dévie, le palet remonte devant le gardien et termine sous la barreLe réalisme incroyable de Brno fait encore le travail, et les visiteurs ont désormais trois longueurs d'avance alors qu'ils sont nettement dominés sur l'ensemble du jeu et qu'ils n'ont lancés que six fois ! Le Dynamo repart au feu, mais une fois encore joue contre lui même et tout se passe maintenant sous les casques. La défense panique à chaque retour du palet, l'offensive se complique trop la vie face à un toujours solide. Brno bénéficie d'un powerplay mais ne peut corser l'addition. En fin de tiers, le Dynamo récupère un powerplay qu'il ne peut exploiter. Le palet heurte le poteau et longe la ligne de but dans le dos du gardien sans la franchir, quand ça ne veut pas...Dès la reprise du dernier tiers, Brno est enfin pénalisé pour une énième charge à la tête. Le powerplay local tourne etenvoie un missile de la bleue qui fait trembler les filetsEnfin les chevaux ouvrent la marque après tant de domination stérile. Pour autant ce but ne décoince pas vraiment Pardubice qui reste maladroit et frileux et qui commet des fautes.parvient à faire recoller au score à dix minutes du terme tout reste possibleLe temps défile et la Kometa sait bien jouer la montre pour tenir son avance. En fin de partie, le Dynamo sort son gardien pour presser mais se montre malhabile etpeut conclure dans la cage videDeuxième succès d'affilée dans la finale pour Brno qui a encore une fois et avec succès sû jouer sa stratégie opportuniste devant et réaliste derrière. La Kometa n'est plus qu'à un succès du titre et pourrait le décrocher dès dimanche à domicile. Pardubice s'est encore pris les pieds dans le tapis, butant une fois encore sur la défense morave et laissant des boulevards dans la sienne. Une défaite que les locaux ne doivent qu'à eux même. Dos au gouffre, ils pourraient se faire souffler le titre pour la seconde fois consécutive s'ils ne l'emportent pas coûte que coûte dimanche à Brno.*** : Michal Postava** : Andrej Kollár* : Jakub Flek © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur