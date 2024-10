Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Reçu cinq sur cinq Mountfield remporte une cinquième victoire de suite et grimpe dans le quatuor de tête. Le Dynamo mène toujours la danse, le Sparta est deuxième. Brno et Olomouc mènent la chasse, Vítkovice remonte tout comme le Motor plus bas Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/10/2024 à 21:21 Tweeter

Motor České Budějovice : 1-2 ap

Oceláři Třinec - Sparta Praha : 2-3 TAB

Vítkovice Ridera - Škoda Plzeň : 4-2

Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice : 1-4

Bílí Tygři Liberec - Kometa Brno : 3-4

Mountfield HK - Verva Litvínov : 2-0

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav : 3-1



mountfieldhk.cz Mountfield déjoue Litvínov pour une 5e victoire de suite

Mountfield reste sur quatre victoires d'affilée reçoit Litvínov qui glisse depuis le sommet et qui cherche à rebondir. Dans un match largement dominé, Dmowski et Batņa permettent aux locaux de tenir la corde. Škorvánek repousse les 23 lancers et blanchit. Hradec Králové remporte une cinquième victoire consécutive et monte au quatrième rang. Les pétrochimistes continuent leur descente et sont désormais troisièmes avec seulement deux points d'avance sur leur adversaire du jour. Energie Karlovy Vary -: 1-2 apOceláři Třinec -: 2-3 TAB- Škoda Plzeň : 4-2Rytíři Kladno -: 1-4Bílí Tygři Liberec -: 3-4- Verva Litvínov : 2-0- BK Mladá Boleslav : 3-1reste sur quatre victoires d'affilée reçoitqui glisse depuis le sommet et qui cherche à rebondir. Dans un match largement dominé,etpermettent aux locaux de tenir la corde.repousse les 23 lancers et blanchit. Hradec Králové remporte une cinquième victoire consécutive et monte au quatrième rang. Les pétrochimistes continuent leur descente et sont désormais troisièmes avec seulement deux points d'avance sur leur adversaire du jour.

Vítkovice se relance enfin malgré quelques frayeurs contre Plzeň, le dernier de la classe. Les visiteurs sont pénalisés d'entrée et Kalus ouvre la marque en powerplay. Hašek double la marque en début de deuxième période. Au dernier vingt les efforts des Indiens payent enfin et ils marquent deux buts coup sur coup pour revenir par Pšenička et Schleiss. Les mineurs qui gaspillent encore une belle avance parviennent à repasser devant avant d'assurer en cage vide.

Brno remonte au classement en ayant aussi eu quelques sueurs froides contre Liberec qui rechute encore. La Kometa démarre bien et mène 3-0 au milieu du deuxième tiers. Flynn débloque le compteur local dans la foulée. Les Bílí Tygři accélèrent au dernier tiers, Flynn en powerplay rapproche le score avant que les locaux n'égalisent. Alors que Liberec prend le contrôle du match, sa défense sombre une fois encore et encaisse un quatrième but. Malgré leurs efforts les BTL ne reviendront pas cette fois.

Olomouc suit le rythme avec un bon succès à domicile contre Mladá Boleslav. Au premier tiers les coqs ouvrent le score, Gewiese égalise au dernier vingt. Peu après, les locaux reprennent les devants et assureront leur victoire en cage vide.

hokejkv.cz Le Motor s'impose en prolongation à Karlovy Vary

Le Motor retrouve la victoire en prenant deux bons points sur la glace de Karlovy Vary. Un bon début de match des visiteurs permet à Harris d'ouvrir la marque. Même en powerplay pendant 5 minutes, l'Energie ne revient pas. Au tiers médiant pourtant peu transcendant, les locaux égalisent grâce à Mykiska. KV force au dernier tiers mais sans succès. Il faut disputer une prolongation, elle ne dure que 22 secondes, Olesen donne la victoire à České Budějovice.

Le Dynamo renforce sa première place au classement en surclassant Kladno qui subit un deuxième revers d'affilée. Kaut ouvre la marque sur un tir de pénalité avant que Vondráček ne double la marque au tiers médiant. Les chevaliers forcent et reviennent à une longueur le capitaine des chevaux éloigne encore le score avant un dernier but en cage vide. Mandát compte trois points !

Dans un remake de la demi-finale de l'an dernier, le Sparta prend sa revanche en l'emportant en fusillade à Třinec. Le quintuple champion en titre a pourtant mené au score par deux fois mais s'est fait rattraper à chaque fois. Horák a marqué un but dans la rencontre mais donne aussi la victoire aux tirs au but. Un succès qui permet à Praha de s'emparer de la deuxième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jan Mandát (Dynamo Pardubice)

** : Marek Kalus (Vítkovice Ridera)

*** : Jan Mandát (Dynamo Pardubice)

** : Marek Kalus (Vítkovice Ridera)

* : Jakub Flek (Kometa Brno)











