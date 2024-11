Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Renversant ! Le Motor l'emporte en prolongation après avoir mené 5-1 mais ayant été rejoint. Le Dynamo repasse en tête, Mladá Boleslav est troisième. Karlovy Vary, Olomouc suivent plus loin, Vítkovice remonte Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 24/11/2024 à 21:30 Tweeter

Škoda Plzeň - Oceláři Třinec : 4-3 ap

Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno : 4-3

BK Mladá Boleslav - Verva Litvínov : 4-1

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec : 5-3

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 7-1

Motor České Budějovice - Kometa Brno : 6-5 ap

Vítkovice Ridera - Sparta Praha : 4-1



hcmotor.cz Le Motor renverse Brno en prolongation

Le Motor s'est fait très peur à domicile face à Brno mais parvient à l'emporter tout de même en prolongation. Les automobilistes dominent sans partage le premier tiers et marquent trois buts, signés Reilly, Přikryl et Novák. Les deux équipes marquent deux buts dans le tiers médiant mais l'écart de trois buts est maitenu à vingt minutes de la sirène. Le dernier tiers est à sens unique, la Kometa est au bombardement sans relâche et comme dans un rêve, elle revient au score et égalise ! Il faut disputer une prolongation, Přikryl contourne la cage et vient glisser au deuxième poteau pour la victoire logique de České Budějovice mais qu'elle fut dure alors que tout avait été fait après un 5-1 !

Mladá Boleslav remporte une nouvelle victoire de prestige sur un adversaire du haut de tableau, les lions croquent le leader Litvínov qui perd déjà sa première place. Un premier tiers dominé du casque et des épaules par les locaux permet à Suchý d'ouvrir logiquement la marque. Les unités spéciales marchent bien au tiers médiant, à la première minute Skalický double la mise en powerplay. C'est aussi en powerplay, dans les derniers instants que - Oceláři Třinec : 4-3 ap- Rytíři Kladno : 4-3- Verva Litvínov: 4-1- Bílí Tygři Liberec : 5-3- Mountfield HK : 7-1- Kometa Brno : 6-5 ap- Sparta Praha : 4-1Les'est fait très peur à domicile face àmais parvient à l'emporter tout de même en prolongation. Les automobilistes dominent sans partage le premier tiers et marquent trois buts, signéset. Les deux équipes marquent deux buts dans le tiers médiant mais l'écart de trois buts est maitenu à vingt minutes de la sirène. Le dernier tiers est à sens unique, la Kometa est au bombardement sans relâche et comme dans un rêve, elle revient au score et égalise ! Il faut disputer une prolongation,contourne la cage et vient glisser au deuxième poteau pour la victoire logique de České Budějovice mais qu'elle fut dure alors que tout avait été fait après un 5-1 !remporte une nouvelle victoire de prestige sur un adversaire du haut de tableau, les lions croquent le leaderqui perd déjà sa première place. Un premier tiers dominé du casque et des épaules par les locaux permet àd'ouvrir logiquement la marque. Les unités spéciales marchent bien au tiers médiant, à la première minutedouble la mise en powerplay. C'est aussi en powerplay, dans les derniers instants que Koblasa rapproche le score. Le BK marque encore deux buts au dernier tiers dont un en cage vide. Un bon succès qui permet aux lions de passer troisième.

Le Dynamo profite de ce faux pas du leader pour reprendre la tête du championnat après une victoire tonitruante dans le derby contre Hradec Králové. Un doublé de Červenka dès le premier tiers met les locaux dans les bons rails. Smejkal termine la soirée à trois points.

Karlovy Vary renverse un match compromis face aux Rytíři et l'emporte de justesse. Les chevaliers mènent le bal pendant les deux tiers du match et grâce à Smoleňák, Tralmaks et Jarůšek parviennent à mener 3-1 à l'entame du dernier vingt. Cernoch réduit la marque peu après. L'Energie force, Ilomaki égalise et trois minutes plus tard Beránek donne l'avantage aux locaux et achève le come-back. Kladno est KO debout, KV grimpe au sixième rang.

Olomouc s'impose à domicile face aux Bílí Tygři. Un premier tiers parfaitement dominé permet aux coqs de mener 2-0. Liberec revient à une unité au deuxième vingt, Galvas égalise à la reprise. Malmené le HCO parvient pourtant à revenir devant, tenir bon et marquer en cage vide pour assurer la victoire. Anděl et Fridrich ont marqué deux points dans la partie.

hcsparta.cz Vítkovice domine le Sparta et rebondit

Vítkovice retrouve la victoire avec un sacré succès à domicile contre le Sparta. Les visiteurs dominent largement la première période sans pour autant marquer. La musique s'inverse au tiers médiant, Demel et Barinka trouvent l'ouverture et les locaux sont bien en place. Praha revient en force au dernier tiers, Hyka permet de recoller. L'égalisation n'arrivera pas, pire encore les mineurs marquent deux fois en cage vide pour sceller leur victoire.

Plzeň rempoprte une cinquième victoire d'affilée, la troisième en temps supplémentaire. Cette fois c'est Třinec qui vient s'incliner en prolongation dans la ville de Škoda. La partie démarre très fort pour les Indiens qui mènent rapidement 2-0, progressivement le quintuple champion se reprend et inscrit trois buts pour renvers la partie, avec une assistance pour Addamo. Un powerplay de cinq minutes en fin de rencontre change tout. Il permet à Klepiš d'égaliser. En prolongation les locaux forcent toujours en powerplay et Lalancette d'un tir en pleine lucarne donne la victoire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kristiāns Rubīns (Škoda Plzeň)

** : Jiří Smejkal (Dynamo Pardubice)

* : Filip Přikryl (Motor České Budějovice)











