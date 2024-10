Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Réveil ? Liberec rebondit après 4 revers de suite et se relance comme les Oceláři et Plzeň. Brno et Mountfield se replacent en haut de tableau, l'Energie suit. Mladá Boleslav se rapproche des deux premiers Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 20/10/2024 à 21:33 Tweeter

BK Mladá Boleslav : 2-4

Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice : 2-1

Mountfield HK - Vítkovice Ridera : 9-7

Škoda Plzeň - HC Olomouc : 3-2

Energie Karlovy Vary - Dynamo Pardubice : 2-1 ap

Kometa Brno - Sparta Praha : 2-1 TAB

Oceláři Třinec - Verva Litvínov : 3-2 ap



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři Liberec se réveillent enfin

Les Bílí Tygři qui restent sur 4 revers de suite reçoivent České Budějovice qui pourrait dépasser son adversaire du soir en cas de succès. Dans un bon premier tiers, Ivan donne l'avantage aux locaux en powerplay. Profitant également d'une suppériorité au tiers médiant, Štencel égalise. Rytíři Kladno -: 2-4- Motor České Budějovice : 2-1- Vítkovice Ridera : 9-7- HC Olomouc : 3-2- Dynamo Pardubice : 2-1 ap- Sparta Praha : 2-1 TAB- Verva Litvínov : 3-2 apLesqui restent sur 4 revers de suite reçoiventqui pourrait dépasser son adversaire du soir en cas de succès. Dans un bon premier tiers,donne l'avantage aux locaux en powerplay. Profitant également d'une suppériorité au tiers médiant,égalise. Bulíř marque le but de la victoire pour Liberec.

Mladá Boleslav fait la bonne opération du jour en l'emportant chez les Rytíři. Cela permet aux lions de se rapprocher à deux points de la première place et de mettre trois points d'écart avec son premier poursuivant. Les locaux ouvrent le score mais encaissent ensuite trois buts sans réplique avant une dernière réalisation en cage vide. Buchtele et Skalický marquent deux points dans ce bon succès.

Brno remporte la fusillade contre le Sparta et occupe la septième place. Les Pragois restent quatrième mais voient leurs poursuivants se rapprocher et le BK s'éloigner.

Mountfield recolle au quatuor de tête après un succès fou contre Vítkovice dans un match à 16 buts ! Une fois encore les mineurs laissent filer une large avance. Ils menaient 3-1 en fin de premier tiers, puis 6-4 après le second. Les lions marquent quatre buts dans le dernier tiers, dont deux pour Perret, pour l'emporter. Auvitu pour les visiteurs compte aussi deux points. Pas moins de cinq joueurs dans les deux formations ont marqué trois points.

hcplzen.cz Plzeň déjoue Olomouc et se relance enfin

Plzeň met fin à sa série de défaites en dominant Olomouc. Pourtant Orsava et Plášek donnaient une double avance aux coqs. Pulpán puis Schleiss permettent aux Indiens d'égaliser. Les locaux dominent largement et le jeune Pulpán donne la victoire au dernier vingt. Plzeň reste dernier mais rejoint son prédécesseur.

L'Energie l'emporte de justesse à domicile face à Pardubice mais prend deux points précieux qui la relance. KV mène depuis la moitié du match mais Zohorna égalise en toute fin de partie. Il ne faut que 43 secondes de prolongation à Reunanen pour donner la victoire aux locaux.

Les Oceláři sont eux aussi à la relance avec un succès glané en prolongation face au leader, Litvínov qui se maintient quand même en tête. Les visiteurs sortent en tête après vingt minutes mais se font rejoindre. C'est finalement Adámek qui donne la victoire en prolongation.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Alex Tamáši (Mountfield HK)

** : Lukáš Pulpán (Škoda Plzeň)

*** : Alex Tamáši (Mountfield HK)

** : Lukáš Pulpán (Škoda Plzeň)

* : Tarmo Reunanen (Energie Karlovy Vary)











