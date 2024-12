Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Rien ne sert de courir Vítkovice s'impose en match en retard et remonte 8e Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 05/12/2024 à 00:05 Tweeter

Dans un match en retard de la 8ème journée, le Motor qui reste sur quatre victoires de rang a récupéré la septième place et peut recoller à la septième en cas de succès à domicile. En face Vítkovice qui alterne victoire et défaite depuis plusieurs semaines reste sur un revers et espère rebondir une énième fois.

Nellis donne rapidement l'avantage aux visiteurs sur un rapide premier powerplay. La partie s'équilibre assez vite et logiquement Cibulka permet aux automobilistes d'égaliser. Dès la reprise du tiers médiant, Barinka dévie un caviar au second poteau pour Kalus qui n'a plus qu'à pousser dans l'angle grand ouvert pour remettre les mineurs devant. Dans la foulée, Barinka creuse l'écart en powerplay. Le Motor domine sans partage tout le reste du tiers avec plus de 20 lancers mais il ne peut déjouer Klimeš.

Au dernier tiers profitant d'un jeu de puissance Ordoš réussit enfin à rapprocher la marque. Moins d'une minute plus tard, Nellis a déjà éloigné le compteur. En powerplay, Kubík remet encore une fois les locaux dans le sillage. Malgré un bombardement continuel, České Budějovice n'égalisera pas.

Victoire pour Vítkovice qui remonte le yoyo vers le haut et retrouve la huitième place, juste derrière son adversaire du jour.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tomáš Cibulka

** : Marcel Barinka

