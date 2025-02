Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Rugir encore Les tigres blancs de Liberec retrouvent la victoire Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/02/2025 à 21:00 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - Oceláři Třinec : 3-1 (0-0, 2-1, 1-0)



hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři de Liberec renouent avec la victoire Oceláři Třinec : 3-1 (0-0, 2-1, 1-0) Les Bílí Tygři vaincus aux deux derniers matchs sont menacés sur leurs talons par le retour des trois derniers. En match avancé ils reçoivent le quintuple champion en titre, Třinec qui remonte à toute allure et reste sur quatre victoires de suite.

La partie démarre fort côté local, Liberec domine nettement la première période. En difficulté les dragons plient mais parviennent à tenir et résistent bien autour de leur cage défendue par Mazanec. La partie s'équilibre en fin de période mais le score en reste là.

Les Bílí Tygři continuent de bien paraître au deuxième tiers. Bulíř temporise contre la bande avant d'expédier une passe parfaite au second poteau jusqu'à Lántoši qui pousse au fond et fait gronder la foule (1-0).

Peu après les locaux sont pénalisés, le powerplay des Oceláři va au pressing et parvient à trouver la faille grâce à Nestrašil qui égalise (1-1).

Les visiteurs restent dominateurs pour autant c'est bien Liberec qui va repasser devant au score un peu après la moitié du match. Sur un engagement gagné en zone offensive par Filippi, Vlach dévie vers Perez dans le slot, il fusille le portier silésien (2-1).

Le pressing métallurgiste ne change pas le score avant la deuxième sirène. Dès la reprise, les locaux sont pénalisés, les Oceláři pressent mais sont sanctionnés à leur tour. Třinec domine le dernier tiers mais se heurte à Kváča qui fait le ménage devant son filet. En fin de partie, les visiteurs sortent leur gardien pour tenter de revenir à hauteur. Vlach en profite pour marquer en cage vide et assurer le succès des siens (3-1).

Les Bílí Tygři s'imposent et se relancent, ils reviennent à un point de leur adversaire du jour qui voit sa série de succès prendre fin.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Petr Kváča

** : Jaroslav Vlach

Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Petr Kváča

** : Jaroslav Vlach

* : Layton Ahac











