TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Sale temps pour les hôtes Tous les clubs qui évoluaient à domicile se sont inclinés. Vítkovice, Liberec et Třinec remportent le match 2 et égalisent. Mladá Boleslav double la mise Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 08/03/2025 à 21:11

Bílí Tygři Liberec : 0-1 (1-1)

Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav : 2-3 (0-2)

Verva Litvínov - Oceláři Třinec : 2-4 (1-1)

Energie Karlovy Vary - Vítkovice Ridera : 2-5 (1-1)



hokejkv.cz Vítkovice remporte le match 2 à Karlovy Vary

Vítkovice se reprend au deuxième match, l'emporte à Karlovy Vary pour égaliser dans la série. L'Energie domine le premier tiers mais Hanzl ouvre le score pour les visiteurs. Janata tout juste libéré des playoffs de Chance Liga avec Sokolov et qui a intégré la première équipe, égalise. Il ne faut que quelques minutes à Říčka pour remttre les mineurs devant. Le match est de très bon niveau et Karlovy Vary égalise en fin de période sur un powerplay bien géré par Jaks qui envoie sa spéciale, un missile de la bleue. Au dernier tiers, Hanzl remet une fois encore Vítkovice devant. L'Energie renverse la tendance et mitraille de tous les côtés mais la porte reste close, Hrachovina repousse tout. Deux buts en cage vide permettent aux visiteurs d'assurer leur succès.

Mladá Boleslav double la mise à l'extérieur avec une seconde victoire remportée à Plzeň. Pourtant à l'issue d'un bon premier tiers, Merezhko ouvrait la marque dans les dernières secondes de jeu. Les lions assurent dans la deuxième période sans partage, Čech égalise rapidement. Un doublé de Moses en trois minutes met le BK sur orbite. Les Indiens forcent au dernier tiers mais comme la veille, Furch maintient la porte fermée. En toute fin de match les visiteurs sont pénalisés, le pressing est intense à six contre quatre et Měchura rapproche le score à 25 secondes du terme. Les Indiens continuent de presser mais il est trop tard, ils ne reviendront pas et doivent encore s'incliner, ils sont désormais dos au mur. Ils doivent gagner impérativement en Bohême centrale pour éviter d'être envoyés en vacances.

Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři égalisent après leur victoire au match 2

Les Bílí Tygři rebondissent et égalisent dans la série en remportant le match 2 à České Budějovice. Un unique but en powerplay au premier vingt signé Musil a suffit à Liberec pour s'imposer dans cette rencontre. En effet malgré 30 lancers et de très nombreux powerplays le Motor n'a pas réussi à percer le coffre fort adverse. Kváča blanchit et avec sa performance XXL permet à son équipe de gagner l'avantage de la glace dans la série.

Les Oceláři ont remis les pendules à l'heure dans la série avec un succès à Litvínov dans le match 2. Gajdoš donne pourtant l'avantage aux locaux dans le premier tiers. Les deux équipes se font la course poursuite au tiers médiant au niveau du score, mais les dragons sortent en tête avec trois buts marqués. Les locaux peinent à se montrer dangereux en dernier tiers, Třinec gère son avance et s'offre même un but en cage vide pour assurer sa victoire et égaliser dans la série.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Hanzl (Vítkovice)

** : Steve Moses (Mladá Boleslav)

