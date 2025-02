Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Scalpé Plzeň enfonce encore un peu plus le Dynamo Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 27/02/2025 à 21:30 Tweeter

Škoda Plzeň : 0-2



Photographe : Michal Dědič pour hcdynamo.cz Plzeň blanchit Pardubice en match avancé

Plzeň en forme multiplie les victoires en milieu de tableau enchaîne une deuxième victoire de suite, la quatrième sur les cinq derniers matchs. Les Indiens enfoncent encore un peu plus le Dynamo qui certes doit se passer de joueurs clés blessés, troisième défaite de suite pour Pardubice, la neuvième sur les dix derniers matchs.

Les locaux dominent vainement le premier tiers. La partie s'équilibre au second puis commence à tourner en faveur des Indiens. Simon entre en zone fonce au premier poteau puis décale Rubīns dans le slot qui ouvre la marque et glace l'arena (0-1).

Pardubice continue de peiner jusqu'à la deuxième sirène puis retrouve des sensations au dernier vingt. La pression monte sur la cage de Plzeň mais Hrenák tient bon et multiplie les parades. Le temps file jusqu'au bout. Les locaux sortent leur gardien en fin de partie, mais ils ne peuvent toujours pas battre le gardien slovaque qui blanchit avec 27 arrêts. A l'inverse, Nenonen marque dans le filet désert pour assurer la victoire indienne (0-2).

Plzeň reste neuvième mais recolle à la huitième place, avant toutefois les matchs de ses concurrents demain.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Dávid Hrenák

** : Dominik Simon

