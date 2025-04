TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Se faire peur Olomouc a peiné au premier match du barrage contre le Dukla et l'emporte seulement aux tirs au but Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/04/2025 à 22:33 Tweeter

HC Olomouc - Dukla Jihlava : 2-1 TAB (1-0)



Photographe : Vojtěch Zajíc pour hc-olomouc.cz Olomouc l'emporte laborieusement au 1er match du barrage

Olomouc au repos depuis un mois attend son adversaire pour disputer le barrage au meilleur des sept matchs, le vainqueur de la série disputera la prochaine saison en Extraliga, le vaincu en Maxa Liga. Le Dukla récent champion (lire notre news) se présente donc pour quatre rencontres en Moravie, à cause d'une indisponibilité de son arena toujours en travaux.

Dès l'entame, les visiteurs sont pénalisés. Puis après à peine 3 minutes de jeu, Koštoval est expulsé pour une charge à la tête, mais dans l'actions un local est aussi envoyé en prison. Ce qui annule une partie de la suppériorité de cinq minutes. Le pressing des coqs est intense mais ne donne rien. Beran multiplie les interventions et tient le score. Finalement sur un de seuls tirs visiteurs, Kulda ouvre la marque dans la sidération générale (0-1).

Le HCO inverse immédiatement la tendance et retourne au feu. Il n'a pas trop le temps de douter puisqu'en toute fin de période, Orsava égalise (1-1).

La deuxième période est plus équilibrée même si les locaux continuent de dominer les débats. Rien n'y fait le score ne bouge pas mais les esprits s'échauffent. Au dernier tiers la tension monte encore d'un cran, Jihlava est de mieux en mieux. Mais le match est houleux, haché de pénalités et de bagarres. Finalement après soixante minutes le score est de parité. Il faut disputer une prolongation. Olomouc reprend une nette domination toujours stérile. Après vingt minutes supplémentaires, ce sont les tirs au but qui détermineront le vainqueur. Orsava est le seul à déjouer l'impressionnant Beran, de l'autre côté tous les tireurs du club de l'armée sont battus par Machovský.

Olomouc s'impose donc très difficilement malgré une très large domination, il lui faudra être plus efficace dès demain pour doubler son avance dans ce barrage.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Adam Beran

** : Jakub Orsava

* : Edgars Kulda











