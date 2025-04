Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Solidité à toute épreuve Brno blanchi le Sparta au troisième match et reprend les devants Source : Média Sports Loisirs Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/04/2025 à 01:03 Tweeter

Kometa Brno - Sparta Praha : 3-0 (2-1)



Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz La Kometa domine Praha au troisième match

Après deux matchs dans la capitale, la série est a égalité. Brno devant ses partisans va tout faire pour reprendre les devants dans la série. Praha, doit retrouver son statut de favori.

Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena pour cette rencontre, en effet il faut moins d'une minute à Mueller pour ouvrir les compteurs locaux (1-0).

La Kometa reste plus dangereuse durant toute la première période mais elle ne peut pour autant creuser son avance au score avant la première sirène. Le Sparta revient fort en deuxième vingt, profitant de l'indiscipline locale les tirs s'enchaînent mais le score ne bouge pas. Sur un bon contre, Pospíšil profite de la mauvaise position de la défense pragoise pour creuser l'écart (2-0).

Le Sparta poursuit inlassablement son pressing en dernière période, mais le score ne bouge toujours pas. Un deuxième but est refusé, Postava tient son filet inviolé jusqu'au bout avec 30 arrêts. En fin de rencontre, Flek creuse la marque avec une dernière réalisation en cage vide (3-0).

Brno remporte une deuxième victoire dans la série et reprend les devants avec une fois encore de la solidité derrière et de l'opportunisme offensif, le ciel brille pour la comète. Le Sparta de nouveau incapable de trouver la faille s'incline et devra quasi impérativement gagner demain sous peine d'être déjà en très grande difficulté.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Postava

** : Peter Mueller

