Energie Karlovy Vary : 2-3 ap

Oceláři Třinec - Škoda Plzeň : 4-3 TAB

BK Mladá Boleslav - Verva Litvínov : 3-2 ap

Mountfield HK - Dynamo Pardubice : 2-1 ap



Les Oceláři en cours de remontée au général reçoivent Plzeň lourdement battu sur sa dernière sortie. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, il ne faut qu'une minute au quintuple champion en titre pour ouvrir le score. Rytíři Kladno -: 2-3 apŠkoda Plzeň : 4-3 TAB- Verva Litvínov : 3-2 ap- Dynamo Pardubice : 2-1 apLesen cours de remontée au général reçoiventlourdement battu sur sa dernière sortie. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, il ne faut qu'une minute au quintuple champion en titre pour ouvrir le score. Hudáček parvient à lancer Nestrašil dans la profondeur, il fonce au but, mais remet parfaitement derrière lui pour Daňo qui n'a plus qu'à glisser dans la cage ouverte. Le match s'équilibre mais les dragons restent plus dangereux et vont logiquement creuser l'écart. Une sortie de zone catastrophique des visiteurs est interceptée par Nestrašil qui lance Hudáček seul en break il double la mise. Le jeu reste très fort au tiers médiant mais cette fois ce sont les Indiens qui dominent les débats. Profitant d'un powerplay, Zámorský débloque le compteur visiteur. Plzeň démarre à toute allure le dernier tiers. Dès la première minute, Skok d'un lancer lointain égalise. Klepiš contourne la cage et glisse la rondelle au premier poteau, Matys lance, Kacetl repousse, Schleiss reprend au vol et fait trembler les filets. Třinec parvient à revenir, Nedomlel contourne la cage et lance, Malik repousse dans l'axe, Roman reprend victorieusement. La prolongation ne donne rien, aux tirs au but, Teplý et Hudáček marque côté local tandis que seul Matys trouve la solution côté visiteur.

Litvínov le leader a subit son premier revers vendredi et espère rebondir à Mladá Boleslav qui réalise un bon début de saison. Sur un engagement gagné en zone offensive, Koblasa d'un puissant lancer balayé ouvre les compteurs. Les locaux égalisent en toute fin de période, sur un bon contre, Skalický lance, son tir est bloqué mais le palet reste devant la cage, Junttila l'expédie sous la barre. Au tiers médiant, les lions dominent sans relâche, mais ils ne marquent pas et pire encore ils encaissent un but en infériorité numérique. Czuczman dans l'axe vient nettoyer la lucarne. Mladá Boleslav surdomine le dernier tiers et finit par revenir. Stránský lance, Suchý dévie au fond. Litvínov est pénalisé en prolongation, Pyrochta donne la victoire sur le powerplay. MB revient quatrième.

Kladno après deux victoires consécutives espère prolonger sa série face à l'Energie. Sur un powerplay, une déviation de Smoleňák permet aux chevaliers d'ouvrir la marque. KV domine le reste du tiers mais le score ne bouge pas. Les visiteurs continuent leurs efforts et en toute fin de deuxième tiers parviennent logiquement à égaliser. Gríger entre en zone, et met en retrait de l'autre côté pour Moravec, sa reprise fait trembler les filets. Karlovy Vary moins tranchant au dernier tiers parvient pourtant à passer devant. En powerplay, Gríger derrière la cage remet dans l'enclave pour Salsten qui score. Les Rytíři inversent la tendance et forcent le verrou. Sur un powerplay en fin de partie ils égalisent sur le même schéma que leur premier but. Le lancer de Tralmaks est repoussé par Frodl, Smoleňák pousse le rebond au fond. Il faut disputer une prolongation, une énorme occasion à 3 contre 1 pour Kladno est déjouée par Frodl. Le palet est récupéré par Ilömaki qui fait une longue passe jusqu'à Salsten qui seul en break nettoie la lucarne et donne la victoire à Karlovy Vary.

Premier derby de la saison entre Hradec Králové en grande difficulté et Pardubice qui s'est relancé. Les lions démarrent fort, Batņa ouvre logiquement la marque. Mountfield domine le jeu mais le deuxième tiers est haché de pénalités et le score ne bouge pas. Le Dynamo parvient à revenir dans le jeu et Kaut égalise. Il faut aller en prolongation, Freibergs d'un slap surpuissant donne la victoire aux locaux qui sortent de l'ornière.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Libor Hudáček (Oceláři Třinec)

** : Eirik Salsten (Energie Karlovy Vary)

* : Filip Pyrochta (BK Mladá Boleslav)











