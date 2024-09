Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Troisième jeu blanc Le Sparta remporte un troisième match sans encaisser de but Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/09/2024 à 20:55 Tweeter

Motor České Budějovice - Sparta Praha : 0-4 (0-0, 0-1, 0-3)



Photographe : Petr Tibitanzl pour hcmotor.cz Kořenář signe un 3e blanchissage, cette fois face au Motor

České Budějovice surpris à son dernier match en Moravie espère se refaire une santé contre le Sparta qui fait du yoyo mais reste sur un tonitruant succès à l'extérieur.

Le match démarre sur un excellent rythme, les deux équipes se neutralisent sur un bon niveau. Progressivement le club de la capitale se montre plus dangereux mais le score ne bouge pas pour autant, c'est un score vierge que s'achève un très agréable premier vingt.

Au deuxième tiers Praha hausse brutalement le ton, et domine sans partage le jeu. Même en powerplay, le Motor ne parvient pas à sortir la tête de l'eau. Klouček retarde longtemps l'inéluctable mais finit logiquement par s'incliner. Sur un beau jeu en profondeur, Hyka sert Salomäki, son tir est repoussé par le portier local en extension, mais le rebond est bien récupéré par Hyka qui fusille le gardien à bout portant (0-1).

Inexistants au tiers médiant, les locaux reprennent enfin un peu pied dans le dernier mais sans parvenir à mettre en difficulté leur adversaire du jour. Le Sparta continue de dicter sa loi et finit logiquement par doubler la mise à cinq minutes du terme. Chlapík remonte la glace et depuis le cercle droit vient cueillir Klouček côté mitaine (0-2).

Quasiment immédiatement après, České Budějovice est pénalisé. Le powerplay pragois fait le job et creuse un nouveau trou dans le flanc local. Le one-time de Hyka depuis le cercle gauche ne laisse aucune chance au gardien jaune (0-3).

Les automobilistes n'y sont décidément plus et leur défense sombre. A peine une minute plus tard, Irving profite de l'écran devant le but local pour alourdit encore la mise (0-4).

Trois buts en deux minutes, la messe est dite ! Nette victoire pour le Sparta qui remonte au quatrième rang. 3ème blanchissage en cinq matchs pour Kořenář (17 arrêts ce soir).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tomáš Hyka

** : Filip Chlapík

* : Josef Kořenář © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo