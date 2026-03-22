Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga LednÃ­ho Hokeje Hockey sur glace - TELH : Un match Ã©blouissant Plzeň remporte au bout du suspense un exceptionnel match 3. Le Dynamo aligne un 3e succÃ¨s Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/03/2026 à 22:10 Tweeter



Kometa Brno - Dynamo Pardubice : 2-4 (0-3)

Sparta Praha - Škoda Plzeň : 2-3 TAB (1-2)



Photographe : LukÃ¡Å¡ HavÃ¡ček pour hcplzen.cz Plzeň remporte un superbe match 3 Ã Praha

A égalité après deux manches, le Sparta retrouve sa glace pour espérer récupérer l'avantage dans la série. Plzeň qui a remporté la deuxième partie espère continuer sur sa lancée. Le premier tiers est disputé et équilibré sur un excellent rythme. Raška ouvre le score pour les spartiates. Les Indiens démarrent fort le deuxième vingt et s'ils ne peuvent égaliser sur le powerplay, ils le font peu après grâce à Strnad. Les efforts se poursuivent et Filip donnent l'avantage aux visiteurs. Les spartiates renversent la tendance et sur un powerplay en fin de période Chlapík égalise. Plzeň accélère au dernier tiers et domine très largement les débats, les efforts payent et logiquement Teplý donne l'avantage aux Bohémiens du sud. Joie de très courte durée pour les visiteurs, moins d'une minute plus tard Krejčík d'un coup de fusil de la bleue égalise déjà. Les visiteurs continuent de dominer mais le score en reste là et il faut disputer une prolongation. Elle est équilibrée, les occasions nettes se multiplient de part et d'autres mais les gardiens restent solides et les défenseurs héroïques et il faut aller jusqu'aux tirs au but. Alors que Malik n'est battu qu'une seule fois, Filip et Zámorský marquent et donnent la victoire aux Indiens.

Le Dynamo a remporté les deux matchs à domicile et se déplace en confiance à Brno. Les Moraves doivent l'emporter coûte que coûte aujourd'hui sous peine d'être déjà dos au mur. Les chevaux démarrent très fort le premier tiers et dominent assez nettement. De la bleue, Košťálek ouvre les vannes. Devant au premier tiers, les visiteurs se font repousser au second. Brno force le verrou et Zbořil égalise logiquement. Joie de courte durée pour les Moraves, une minute plus tard, Mandát remet déjà Pardubice devant. Au dernier tiers, Brno force mais sans succès, à l'inverse sur le premier lancer du tiers Červenka double l'avance des chevaux. Une minute plus tard, Stránský fait recoller le score. Le score continue d'évoluer et deux minutes plus tard, Kaut redonne de l'air aux visiteurs. Brno force mais le score ne bouge plus.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)

** : Jakub Krejčík (Sparta Praha)

* : Lukáš Strnad (Škoda Plzeň) A égalité après deux manches, leretrouve sa glace pour espérer récupérer l'avantage dans la série.qui a remporté la deuxième partie espère continuer sur sa lancée. Le premier tiers est disputé et équilibré sur un excellent rythme.ouvre le score pour les spartiates. Les Indiens démarrent fort le deuxième vingt et s'ils ne peuvent égaliser sur le powerplay, ils le font peu après grâce à. Les efforts se poursuivent etdonnent l'avantage aux visiteurs. Les spartiates renversent la tendance et sur un powerplay en fin de périodeégalise. Plzeň accélère au dernier tiers et domine très largement les débats, les efforts payent et logiquementdonne l'avantage aux Bohémiens du sud. Joie de très courte durée pour les visiteurs, moins d'une minute plus tardd'un coup de fusil de la bleue égalise déjà. Les visiteurs continuent de dominer mais le score en reste là et il faut disputer une prolongation. Elle est équilibrée, les occasions nettes se multiplient de part et d'autres mais les gardiens restent solides et les défenseurs héroïques et il faut aller jusqu'aux tirs au but. Alors quen'est battu qu'une seule fois,etmarquent et donnent la victoire aux Indiens.Lea remporté les deux matchs à domicile et se déplace en confiance à. Les Moraves doivent l'emporter coûte que coûte aujourd'hui sous peine d'être déjà dos au mur. Les chevaux démarrent très fort le premier tiers et dominent assez nettement. De la bleue,ouvre les vannes. Devant au premier tiers, les visiteurs se font repousser au second. Brno force le verrou etégalise logiquement. Joie de courte durée pour les Moraves, une minute plus tard,remet déjà Pardubice devant. Au dernier tiers, Brno force mais sans succès, à l'inverse sur le premier lancer du tiersdouble l'avance des chevaux. Une minute plus tard,fait recoller le score. Le score continue d'évoluer et deux minutes plus tard,redonne de l'air aux visiteurs. Brno force mais le score ne bouge plus.*** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)** : Jakub Krejčík (Sparta Praha)* : Lukáš Strnad (Škoda Plzeň) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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