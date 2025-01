Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Un nouveau premier Le Sparta prend la tête du championnat, Mladá Boleslav et l'Energie se rapprochent des quatre premières places. Le Motor reste solide au milieu de tableau Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/01/2025 à 21:49 Tweeter

Oceláři Třinec - Škoda Plzeň : 5-4

Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav : 1-2

Rytíři Kladno - Energie Karlovy Vary : 0-4

Kometa Brno - Motor České Budějovice : 2-3 ap

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc : 4-1

Sparta Praha - Vítkovice Ridera : 5-1



hcsparta.cz Le Sparta corrige Vítkovice et vire en tête de la ligue

Le Sparta aligne une sixième victoire consécutive et s'empare du trône après avoir corrigé Vítkovice. Au premier tiers, Kemiläinen marque en powerplay. Les visiteurs forcent et Zdráhal égalise logiquement. Profitant d'un powerplay, Špaček remet les Pragois devant. Dans les quatre dernières minutes, les mineurs s'écroulent. Najman marque un doublé dans la même minute de jeu. Horák alourdit la mise encore en powerplay.

Mladá Boleslav remporte un bon succès à Litvínov. Après un bonne première période, Moses ouvre le score pour les lions. Profitant d'un powerplay au tiers médiant Buchtele double la mise. Les locaux poussent de toutes leurs forces au dernier tiers, Hlava réduit le score mais les pétrochimistes ne reviendront pas.

L'Energie suit avec un net succès à Kladno. Beránek inscrit un doublé, Jaks, Moravec et Procházka comptent également tous deux points. Dans la cage visiteuse, Frodl blanchit avec 39 arrêts pour une nouvelle performance de qualité.

Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz Le Motor s'impose à Brno pour une 4e victoire de suite

Le Motor remporte sur le fil un match important contre Brno et se rapproche de la septième place détenue par son adversaire du jour. La Kometa ouvre le score au premier tiers. La période médiane est aux mains des visiteurs, Přikryl et Kachyňa marquent et donnent l'avantage aux automobilistes. Zábranský égalise au dernier tiers. Il faut disputer une prolongation, Harris n'a besoin que de 50 secondes pour donner la victoire, la quatrième d'affilée.

Les Oceláři remportent un match offensif contre Plzeň. Pourtant les Indiens menaient au score après un tiers, puis 3-1 et 4-2 au deuxième tiers. Mais une accélération des dragons leur permet d'égaliser avant la deuxième sirène avec trois points de Kundrátek. Au dernier tiers, Daňo inscrit son deuxième but pour donner la victoire aux locaux.

Les Bílí Tygři signent une deuxième victoire de suite en croquant Olomouc et reviennent à égalité avec la treizième place. Orsava ouvre la marque au premier tiers. Un deuxième tiers impeccable permet à Liberec de frapper trois fois au fond de la cage des coqs. Zachar creuse encore l'écart au dernier tiers pour son deuxième point du match. Pérez manque même un penalty qui aurait pu encore creuser l'addition.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Valtteri Kemiläinen (Praha)

** : Marek Zachar (Liberec)

Dominik Frodl (Karlovy Vary)











