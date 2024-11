Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Un nouveau tôlier ? En s'imposant en match avancé le Sparta Praha prend provisoirement la tête du championnat tchèque Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/11/2024 à 09:32 Tweeter

Sparta Praha - HC Olomouc : 3-2 (3-0, 0-1, 0-1)



Photographe : Jan Beneš pour hcsparta.cz Hrabík et le Sparta dominent Olomouc et virent en tête

Le Sparta qui reste sur trois victoires de rang dont deux démonstrations de force reçoit en avance Olomouc dans le ventre mou du tableau et qui est menacé sur ses arrières.

Il ne fallait pas arriver en retard à l'arena cet après-midi, au bout de 37 secondes de jeu, Krejčík devant la cage s'y reprend à deux fois mais parvient à glisser la rondelle au fond (1-0).

Un départ canon et les coqs tanguent sous la pression spartiate qui ne se réduit pas et obtient rapidement un premier jeu de puissance. Le powerplay local fait le métier, Hrabík extrait le palet du coin et vient déjouer le gardien en angle fermé (2-0).

Deux buts en moins de quatre minutes, on se dit que la démonstration du Sparta va reprendre encore. En effet les locaux dominent le premier tiers sans partage et dans les derniers instants de celui-ci creusent encore l'écart. Sur un bon arrêt de Machovský, Kunc récupère au second poteau mais perd la rondelle qui est récupérée par Řepík qui propulse au fond (3-0).

Dès la reprise du jeu, Praha est pénalisé, le HCO en profite bien. Nahodil lance, Michaljov repousse, le palet traine dans une confusion monstre devant le but, Lajunen pousse avec son patin dans son propre but bien involontairement (3-1).

Olomouc relancé renverse la tendance et se montre dangereux sur la cage locale mais malgré leurs efforts les coqs ne parviennent pas à réduire encore la marque et la deuxième période s'achève sur une double avance spartiate.

Les locaux passent un mauvais dernier tiers où ils commettent de nombreuses fautes mais même souvent en suppériorité numérique les coqs ne parviennent pas à égaliser. La sortie du gardien en fin de partie n'y changera rien, Olomouc doit s'incliner.

Victoire beaucoup plus laborieuse pour Praha mais suffisante pour passer provisoirement en tête de la ligue avant les matchs des autres aujourd'hui.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Řepík

** : Martin Michaljov

*** : Michal Řepík

** : Martin Michaljov

* : Lukáš Nahodil











