Dynamo Pardubice - HC Olomouc : 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)



Photographe : LukᚠFabián pour hcdynamo.cz Kelemen et le Dynamo l'emportent d'un but contre Olomouc

Le Dynamo accueille pour ce match en retard de la journée d'hier Olomouc. La partie démarre du tonnerre pour les locaux qui dominent sans partage le jeu mais malgré cette domination, le score ne bouge pas tant Sedláček s'emploie devant le but. La partie s'équilibre au tiers médiant même si les locaux continuent de pousser comme des brutes. Le score ne bouge toujours pas. Pardubice continue son effort au début du dernier tiers et prend enfin les devants. Kaut trouve Kondelík au premier poteau, il remet intelligement de l'autre côté pour Kelemen qui reprend victorieusement (1-0).

Devant au score, les locaux réduisent l'allure et laissent filer. Les coqs reprennent un peu de force mais ne parviennent pas à déjouer Will qui blanchit avec 18 arrêts.

Le Dynamo s'impose sans trop forcer et revient à un point de la première place, avec un match en retard qui plus est. Défaite logique pour Olomouc qui a tout de même plutôt bien résisté défensivement.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Roman Will

** : Jakub Sedláček

