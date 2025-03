Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Une fin de saison en fanfare Kladno termine la saison sur un succès renversant, le Sparta, Mountfield et le Dynamo gagnent et conservent leur place sur le podium. Le Motor termine sixième, Plzeň septième et Třinec dixième Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 04/03/2025 à 21:38 Tweeter

Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec : 5-2

Verva Litvínov - Oceláři Třinec : 1-3

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno : 5-8

HC Olomouc - Škoda Plzeň : 2-5

Dynamo Pardubice - Energie Karlovy Vary : 4-0

Sparta Praha - Kometa Brno : 2-1 ap

Vítkovice Ridera - Mountfield HK : 2-4



Photographie : Jan Pavlíček pour rytirikladno.cz Les Rytíři renversent Mladá Boleslav et terminent sur une victoire

Les Rytíři terminent la saison en beauté avec un succès renversant acquis sur la glace de Mladá Boleslav. Pourtant le BK menait 3-0 après un tiers, puis 5-1 à la fin du second avec un doublé de Moses. Mais les locaux s'écroulent au dernier tiers sous la poussée incroyable de Kladno. Les visiteurs inscrivent cinq buts en 9 minutes pour renverser complètement la donne et concluent avec un huitième but en cage vide. Tralmaks inscrit un hat trick et cinq points, Filip et Komuls marquent eux trois points. Un fin de saison tête haute pour Kladno qui n'échappe les playoffs qu'à un point. Jágr a annoncé qu'il aurait aimé terminer sa carrière en playoffs, il a alors laissé sous entendre qu'il rejouerait peut être encore une saison. Les vrais héros ne meurent jamais.

Le Sparta s'impose au forceps contre Brno pour cette dernière journée. Mueller ouvre le score en powerplay dès l'entame de la rencontre, Špaček arrache l'égalisation dans la dernière minute de jeu. En prolongation, Kempný donne la victoire aux Pragois, excellent champions de la saison régulière. La Kometa finit quatrième et esquive aussi le premier tour des playoffs en prenant directement un ticket pour le second.

Mountfield termine en trombe la saison régulière avec une cinquième victoire de suite récoltée à Vítkovice pour assurer sa troisième place. Les mineurs ne pouvaient faire mieux que douzième de toute façon et ils affronteront l'Energie au premier tour.

hcdynamo.cz Le Dynamo Pardubice termine la saison avec un bon succès

Le Dynamo rebondit enfin en surclassant Karlovy Vary et garde la troisième place, tandis que l'Energie 5e jouera Vítkovice au premier tour. Sedlák de retour de blessure aujourd'hui marque un but et compte deux points, Červenka marque même trois points et Will blanchit avec 14 petits arrêts. Pardubice retrouve ses sensations juste avant les playoffs.

Le Motor retrouve brillamment le succès en surclassant Liberec en dernière journée de la saison régulière. Un excellent début de tiers permet aux automobilistes de mener 3-0 au quart d'heure de jeu. Ils n'ont ensuite plus qu'à dérouler jusqu'au bout, Beránek compte deux points dans cette victoire. České Budějovice grimpe au sixième rang et affrontera le même adversaire que ce soir au premier tour.

Plzeň termine la saison en beauté avec une quatrième victoire consécutive remportée sur la glace d'Olomouc. Un début de partie de qualité permet aux Indiens de mener 2-0 après un tiers. Une faute de cinq minutes à l'entame du deuxième vingt, cloue les coqs. Elson marque son deuxième but du jour, Nenonen porte à 4-0 sur le powerplay. Le HCO revient par deux fois mais termine sur une septième défaite de suite et disputera les barrages contre le vainqueur de la Chance Liga (deuxième division), dont les playoffs ont démarré aujourd'hui. Les Indiens s'emparent de la 8ème place et recevront au premier tour le BK.

Les Oceláři remontent au dixième rang après un succès à Litvínov. La partie a été équilibrée mais les pétrochimistes toujours privés de 6 joueurs clés n'ont pu ouvrir le coffre. Teplý inscrit deux points dans cette victoire. Les deux équipes se retrouveront au premier tour des playoffs



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Eduards Tralmaks (Kladno)

** : Roman Červenka (Pardubice)

*** : Eduards Tralmaks (Kladno)

** : Roman Červenka (Pardubice)

* : Martin Beránek (České Budějovice)











