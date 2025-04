Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Une traînée de feu dans le ciel La Kometa Brno remporte nettement le match 7 et décroche le titre de champion Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/04/2025 à 21:31 Tweeter

Kometa Brno : 0-3 (3-4)



Photographie : Petr Frýba La Kometa Brno est championne 2025

On y est, enfin, le septième match de la finale de l'Extraliga tchèque, le grand dénouement, il sera tragique pour les uns et euphorique pour les autres. Le vainqueur de cet ultime match des playoffs donnera le nom du champion 2025. Le Dynamo a réussi a remporté le sixième match avec brio et sera devant ses partisans pour espérer en finir en beauté et mettre fin à cette malédiction qui lui a fait perdre ses deux matchs 7 en finale de son histoire, l'année dernière reste un souvenir cuisant. Brno n'est plus à domicile mais s'est imposé deux fois à Pardubice dans cette finale et peut le refaire s'il veut pousser au bout la surprise du chef de ces playoffs.

Le Dynamo démarre très bien et se porte vers l'avant faisant le jeu dans tous les instants, les tirs sont nombreux mais souvent en angle fermé et ne procurent pas vraiment d'occasions franches. Postava continue de fermer la porte, le scénario habituel se dessine. Et on ne croit pas si bien dire. Zohorna parvient à lancer Zbořil en break, il dévie de l'autre côté pour Mueller, le défenseur local le marque mal, l'Américain a le temps de lancer dans l'angle ouvert, Will n'étant toujours pas revenu fermer la porte (0-1).

Un but sur le deuxième tir du match alors que Brno a été nettement dominé et que malgré 10 tirs Pardubice n'a toujours pas trouver la faille. Un énorme air de déjà vu pour cette finale, voire même sur la demi-finale (le Sparta a été éliminé de la même manière). Pour la Kometa c'est du tout cuit, pour Pardubice en revanche il est incroyable qu'il n'en ai toujours pas tirer la moindre leçon. Comme souvent le Dynamo se met à paniquer et jouer n'importe comment, Brno peut se montrer dangereux. Malgré un mince retour à l'avant des chevaux en fin de période le score ne bouge pas.

Le deuxième tiers reprend exactement de la même facture, Pardubice contrôle le palet et fait le jeu, mais se complique trop la vie devant et le bloc défensif morave qui cerne la cage est extrêmement solide. Les tirs manquent la cage en cascade, ou sont bloqués par la défense. En break, la Kometa sème la terreur dans l'arrière-garde locale mais sans succès. Le jeu reste plutôt propre sauf une crosse haute qui met en sang le nez de Vondráček devant l'arbitre mais ce dernier ne juge pas bon de siffler. En toute fin de période, Sedlák est violemment chargé à la tête, encore une fois, Pospíšil est cette fois pénalisé. Le powerplay démarre dès l'entame de la dernière période. La suppériorité est mal gérée et ne donne rien. Mais le Dynamo reste à l'offensive, Mandát fonce au but et profite que deux joueurs visiteurs se téléscopent, mais à la surprise générale, il est pénalisé, malgré le concert de sifflets. Brno s'installe et fait tourner, Flek remet dans le slot pour Ilomäki qui reprend victorieusement (0-2).

Une fois encore contre le cours du jeu et sur une faute inexistante cette fois, Brno double son avance. Le Dynamo n'y est plus vraiment, il multiplie les hors jeu, les dégagements interdits et les tirs non cadrés. Le temps file et cette fois Pardubice à la tête qui fume. La frustration est à son paroxysme et une nouvelle faute est sifflée, cette fois la défense locale s'en sort avec brio. La Kometa joue ultra défensif et tient son avance. A presque quatre minutes du terme, Pokorný prend son temps mort et sort déjà son gardien. La défense locale perd le palet à la bleue quasi instantanément, Flek récupère et lance Kollár qui conclut dans la cage vide (0-3).

Ecoeurés des supporters se lèvent et quittent l'arena. Il faut dire que le club local bafouille son hockey et est complètement catastrophique. Le rythme baisse, la Kometa gère son avance alors que le titre se rapproche, les locaux sombrent et commettent une nouvelle faute de frustration. Malgré le jeu à quatre, les chevaux attaquent encore mais ne peuvent sauver l'honneur.

La Kometa est championne de République tchèque après sept ans d'attente. Brno a parfaitement géré son match 7 à l'extérieur en jouant à outrance son réalisme offensif et sa solidité défensive pour l'emporter assez nettement. Pardubice est complètement passé à travers son match et s'incline pour la seconde fois consécutive en septième match d'une finale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Flek

** : Michal Postava

* : Peter Mueller Dynamo Pardubice -: 0-3 (3-4)On y est, enfin, le septième match de la finale de l'Extraliga tchèque, le grand dénouement, il sera tragique pour les uns et euphorique pour les autres. Le vainqueur de cet ultime match des playoffs donnera le nom du champion 2025. Le Dynamo a réussi a remporté le sixième match avec brio et sera devant ses partisans pour espérer en finir en beauté et mettre fin à cette malédiction qui lui a fait perdre ses deux matchs 7 en finale de son histoire, l'année dernière reste un souvenir cuisant. Brno n'est plus à domicile mais s'est imposé deux fois à Pardubice dans cette finale et peut le refaire s'il veut pousser au bout la surprise du chef de ces playoffs.Le Dynamo démarre très bien et se porte vers l'avant faisant le jeu dans tous les instants, les tirs sont nombreux mais souvent en angle fermé et ne procurent pas vraiment d'occasions franches.continue de fermer la porte, le scénario habituel se dessine. Et on ne croit pas si bien dire.parvient à lanceren break, il dévie de l'autre côté pour, le défenseur local le marque mal, l'Américain a le temps de lancer dans l'angle ouvert,n'étant toujours pas revenu fermer la porteUn but sur le deuxième tir du match alors que Brno a été nettement dominé et que malgré 10 tirs Pardubice n'a toujours pas trouver la faille. Un énorme air de déjà vu pour cette finale, voire même sur la demi-finale (le Sparta a été éliminé de la même manière). Pour la Kometa c'est du tout cuit, pour Pardubice en revanche il est incroyable qu'il n'en ai toujours pas tirer la moindre leçon. Comme souvent le Dynamo se met à paniquer et jouer n'importe comment, Brno peut se montrer dangereux. Malgré un mince retour à l'avant des chevaux en fin de période le score ne bouge pas.Le deuxième tiers reprend exactement de la même facture, Pardubice contrôle le palet et fait le jeu, mais se complique trop la vie devant et le bloc défensif morave qui cerne la cage est extrêmement solide. Les tirs manquent la cage en cascade, ou sont bloqués par la défense. En break, la Kometa sème la terreur dans l'arrière-garde locale mais sans succès. Le jeu reste plutôt propre sauf une crosse haute qui met en sang le nez dedevant l'arbitre mais ce dernier ne juge pas bon de siffler. En toute fin de période,est violemment chargé à la tête, encore une fois,est cette fois pénalisé. Le powerplay démarre dès l'entame de la dernière période. La suppériorité est mal gérée et ne donne rien. Mais le Dynamo reste à l'offensive,fonce au but et profite que deux joueurs visiteurs se téléscopent, mais à la surprise générale, il est pénalisé, malgré le concert de sifflets. Brno s'installe et fait tourner,remet dans le slot pourqui reprend victorieusementUne fois encore contre le cours du jeu et sur une faute inexistante cette fois, Brno double son avance. Le Dynamo n'y est plus vraiment, il multiplie les hors jeu, les dégagements interdits et les tirs non cadrés. Le temps file et cette fois Pardubice à la tête qui fume. La frustration est à son paroxysme et une nouvelle faute est sifflée, cette fois la défense locale s'en sort avec brio. La Kometa joue ultra défensif et tient son avance. A presque quatre minutes du terme,prend son temps mort et sort déjà son gardien. La défense locale perd le palet à la bleue quasi instantanément,récupère et lancequi conclut dans la cage videEcoeurés des supporters se lèvent et quittent l'arena. Il faut dire que le club local bafouille son hockey et est complètement catastrophique. Le rythme baisse, la Kometa gère son avance alors que le titre se rapproche, les locaux sombrent et commettent une nouvelle faute de frustration. Malgré le jeu à quatre, les chevaux attaquent encore mais ne peuvent sauver l'honneur.La Kometa est championne de République tchèque après sept ans d'attente. Brno a parfaitement géré son match 7 à l'extérieur en jouant à outrance son réalisme offensif et sa solidité défensive pour l'emporter assez nettement. Pardubice est complètement passé à travers son match et s'incline pour la seconde fois consécutive en septième match d'une finale.*** : Jakub Flek** : Michal Postava* : Peter Mueller © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur