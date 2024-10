Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Vengeance ! Le Dynamo l'emporte dans un remake de la dernière finale et colle à Litvínov qui la de nouveau emporté. Mladá Boleslav remonte 3e. Mountfield et Olomouc assurent, en bas le Motor s'éloigne un peu de la zone rouge Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/10/2024 à 21:44 Tweeter

Motor České Budějovice - Škoda Plzeň : 2-1

Verva Litvínov - Kometa Brno : 5-2

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec : 4-3

Mountfield HK - Sparta Praha : 5-0

HC Olomouc - Energie Karlovy Vary : 3-1

Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 4-2



hcocelari.cz Le Dynamo se venge de la dernière finale face à Třinec

Remake de la dernière finale entre le Dynamo revanchard, surtout après son élimination de CHL, et Třinec en délicatesse après deux défaites de suite en extraliga. Après un bon début de match, Kundrátek de la bleue ouvre le score pour les métallurgistes. Joie de courte durée pour les visiteurs. Sur un engagement gagné en zone offensive, Červenka envoie un missile pleine lucarne. Dès la reprise les chevaux accélèrent et dominent largement le jeu. Kaut et Smejkal en break à deux contre un s'échangent une passe parfaite de l'autre côté et la reprise parfaite est au fond. Sous l'eau le quintuple champion en titre commet des fautes. Zohorna dévie parfaitement dans le cercle opposé pour le jeune Herčík qui troue le filet. Le dernier tiers est plus serré. Roman glisse dans l'axe pour Kurovský qui renvoie au fond. Pardubice verrouille l'accès à sa cage, les Oceláři sortent le gardien, Kousal n'a plus qu'à ajuster la cage vide. Le Dynamo remporte un bon succès et reste au contact du leader.

Litvínov retrouve la victoire en déjouant la Kometa, après quatre revers d'affilée, cela lui permet de maintenir sa première place. David Kaše inscrit un doublé et trois points. Gut marque deux points. Les deux équipes sont dos à dos pendant quarante minutes, dans le dernier tiers les pétrochimistes

Mladá Boleslav remporte une victoire serrée mais précieuse à domicile contre Liberec ce qui lui permet de remonter sur le podium de la ligue. Les lions démarrent très fort et inscrivent deux buts au premier tiers, puis mènent 4-1 à la mi-match. Les Bílí Tygři s'accrochent et reviennent à une unité à la fin de la deuxième période, mais ne reviendront pas au score. Musil et Melancon ont marqué 3 points chacun. Quatrième revers de suite pour les BTL qui sont de plus en plus en difficultés.

hcplzen.cz Le Motor déjoue Plzeň et s'éloigne du ravin

Le Motor remporte une victoire décisive dans le match des mal classés contre Plzeň et met un peu de distance avec la dernière place de son adversaire du soir. Pourtant la partie démarre mal pour les locaux qui sont rapidement menés après un but de Matýs. Dans les dernières secondes du tiers, Beránek égalise mais son but est annulé par les arbitres car le joueur pousse le gardien dans la cage. CB ne désarme et presse en deuxième période, sur un powerplay Gulaš égalise ! Le Motor domine globalement le match et logiquement passe devant en dernière période sur une nouvelle suppériorité, bien négociée par Reilly.

Olomouc remporte une victoire importante contre l'Energie un adversaire direct. Faisant tourner à fond leurs unités spéciales, les locaux marquent deux buts au premier tiers. Karlovy Vary domine sans partage le reste du match, mais ne peut que rapprocher le score au dernier tiers. Un dernier but en cage vide, le deuxième de la soirée pour Kohout, fait décoller les coqs. Deuxième revers de suite pour les joueurs de la cité thermale qui plongent dixième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : David Kaše (Verva Litvínov)

** : Aleš Jergl (Mountfield HK)

*** : David Kaše (Verva Litvínov)

** : Aleš Jergl (Mountfield HK)

* : Daniel Herčík (Dynamo Pardubice)











