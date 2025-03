Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Vert de joie Les lions verts de Mladá Boleslav s'imposent à l'extérieur au match 1. Le Sparta gagne en prolongation le premier duel Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/03/2025 à 21:00 Tweeter

BK Mladá Boleslav : 1-2 (0-1)

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 4-3 ap (1-0)



bkboleslav.cz Mladá Boleslav s'impose chez Mountfield pour le match 1

Mladá Boleslav démarre très bien le quart de finale qui l'oppose à Mountfield avec une victoire à l'extérieur. Le match démarre par un long round d'observation brisé par une première faute locale. Le powerplay du BK n'en demandait pas tant. Lintuniemi canonne de la bleue, Fořt sur la trajectoire, dévie parfaitement et redirige la rondelle juste sous la barre. L'indiscipline de Mountfield se poursuit mais cette fois, les visiteurs ne parviennent pas à en profiter. La partie s'équilibre et HK repart dans l'autre sens, sur un engagement gagné en zone offensive, Miškář avance, le palet rebondit et retombe devant la palette de Pavlík seul dans le slot, il glisse entre les pads de Furch déjà au sol et égalise. Au deuxième tiers, les visiteurs repassent devant d'entrée. Moses arrivé à toute allure en diagonale sur le slot fusille le portier local à bout portant. Mladá Boleslav prend le contrôle exclusif du match et ne le lâche plus, il faut tout le talent de Škorvánek pour éviter le naufrage et le deuxième tiers s'achève sur cette mince avance des verts. Logiquement, Hradec Králové domine le dernier tiers pour tenter d'égaliser, son adversaire repousse et tient aidé par les parades de Furch. Mladá Boleslav tient jusqu'au bout et remporte le premier duel.

Le Sparta a peiné pour remporter la première manche devant sa bête noire de Třinec. La partie démarre en fanfare pour les locaux qui dominent sans partage les premières minutes. Chlapík ouvre logiquement la marque dès la 3ème minute, l'étau ne se desserre pas et Hyka double la mise. Les visiteurs ne voient pas le jour mais vont être mis en selle par leur adversaire. Špaček donne un violent coup de coude au visage de Adámek, il écope d'un 5+20 assez sévère. Les dragons cinq minutes en powerplay, marquent deux fois par Kundrátek et Marcinko et égalisent, un retour inespéré. Le deuxième vingt commence fort pour les Oceláři qui poussent et Daňo leur donne l'avantage. Dans la foulée, les Silésiens sont pénalisés, Irving égalise. Le dernier tiers est équilibré, même si le Sparta est un peu plus dangereux mais le score ne bouge pas jusqu'au troisième coup de sirène. Il faut disputer une prolongation. Hyka contourne la cage à toute allure et remet dans le slot pour Sobotka qui envoie un missile dans le but silésien et fait hurler 17 000 fans déchaînés. Praha prend les devants dans la série après un sacré match 1, la suite dès demain.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vladimír Sobotka (Praha)

** : Dominik Furch (Mladá Boleslav)

