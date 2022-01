Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League : Ajoie (HC Ajoie) Hockey sur glace - Thomas Thiry dans l'Ajoie ? Actuellement engagé dans le club de la capitale, le Français à licence suisse Thiry pourrait s'engager au sein du HC Ajoie dès la saison prochaine. Source : Berner Zeitung & Le Quotidien Jurassien Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 26/01/2022 à 13:03 Tweeter Alexandre Juillet (archives) T. Thiry, ici sous le maillot national En fin de contrat à Berne, Thomas Thiry (24 ans) intéresse fortement les dirigeants du Hockey Club Ajoie, néophyte en première division.



Jusqu'ici, le défenseur arrivé en 2020 à Berne (un peu plus de 15 minutes par match (36 m.) et reste sage sur la glace - 10x2' de pénalité. Il a aussi été l'auteur de deux réussites et trois mentions d'aides, depuis le début de la saison. Avec l'EDF cette saison, il a également participé au dernier rendez-vous majeur: le Tournoi de qualification olympique de Riga (dernier match face à la Lettonie,



D'après Le Quotidien Jurassien, il serait également dans les papiers du nouveau-venu Directeur sportif ajoulot Julien Vauclair, avec le gardien Noël Bader (Rapperswil) et l'attaquant Gilian Kohler (Bienne). Encore en âge U20 la saison prochaine, l'Helvético-finlandais Eino Rissanen pourrait compléter le trio de gardiens.



Si le club jurassien est assuré de jouer en National League la saison prochaine avec un budget augmenté (7 à 10 millions selon nos informations), il n'a pas encore complété son effectif (lire ci-dessous). Selon la situation, Thiry pourrait ne pas être le seul Français à évoluer sous les couleurs de la Vouivre.

Actuellement lanterne rouge de National League, le HC Ajoie de Gary Sheehan est provisoirement composé (en vue de la saison 22/23) de:

Gardien: Tim Wolf

Défenseurs (5): Alain Birbaum, Jérôme Gauthier-Leduc, Bastien Pouilly, Anthony Rouiller et Jordane Hauert (option)

