Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : A l'aise à domicile Košice remporte le premier match à domicile Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/04/2025 à 20:35 Tweeter Košice - Zvolen : 3-1 (1-0)



hckosice.sk Košice déjoue Zvolen au match 1 - Zvolen : 3-1 (1-0) Košice n'a pas tremblé au premier match des demi-finales face à l'épouvantail, Zvolen déjà tombeur du Slovan au premier tour et du leader en quarts. Le premier tiers est nettement aux mains des locaux qui ouvrent logiquement la marque par Zigo. La partie s'inverse complètement au tiers médiant, le HKM mitraille mais Janus tient la porte fermée. La domination visiteuse se poursuit au dernier vingt mais toujours sans succès. A l'inverse les métallurgistes sont réalistes et implacables, Lamper et Zigo creusent l'écart. En powerplay, Hecl réduit enfin l'écart mais Zvolen ne reviendra pas.

Premier succès de la série pour Košice avant la deuxième rencontre demain.











