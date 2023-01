Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Accélération des profondeurs Les trois derniers, Prešov, Nitra, Liptovský Mikulᚠenchaînent les succès. En haut de tableau, Košice assure tandis que Michalovce se replace, Banská Bystrica se rapproche des meilleures places Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/01/2023 à 16:50 Tweeter Banská Bystrica - Poprad : 4-3

Michalovce - Nové Zámky : 3-0

Bratislava - Liptovský Mikuláš : 0-3

Prešov - Zvolen : 5-4 ap

Trenčín - Nitra : 3-6

Spišská Nová Ves - Košice : 2-3



hcslovan.sk Le MHk32 s'impose à Bratislava, une 4e victoire de suite - Poprad : 4-3- Nové Zámky : 3-0Bratislava -: 0-3- Zvolen : 5-4 apTrenčín -: 3-6Spišská Nová Ves -: 2-3 Quatrième victoire consécutive pour Liptovský Mikuláš qui va blanchir le leader (avec 32 arrêts de Valent). Le MHk32 conforte sa 10ème place et n'est plus qu'un à deux points de la neuvième. Malgré son revers le Slovan se maintient en tête mais sans plus aucun point d'avance.

Quatrième succès de suite également pour Nitra complètement métamorphosé qui s'impose nettement à Trenčín qui s'incline pour la troisième fois. Balហet Čederle marquent trois points dans cette rencontre.

Prešov remporte son troisième succès de suite mais une deuxième fois en prolongation ce qui lui fait prendre du retard sur le maintien, à quatre points désormais. Pourtant la partie était mal engagé pour les chevaux menés rapidement 2-0 puis 3-1 par le HKM. Mais ils se sont accrochés ont égalisés et sont même passés devant à cinq minutes du terme avant une égalisation de Zvolen dans la foulée. Finalement Khlystov offre la victoire aux locaux en prolongation. Les gachettes équines, Gerlach et Avtsin terminent la soirée à trois points tout comme Huntebrinker pour les chevaliers.

Le HC '05 remporte un match décisif au milieu de tableau contre Poprad, il repasse septième à 2 points des places protégées. Les béliers Troock et Watling ont compté deux points chacun.

Michalovce se reprend en infligeant à Nové Zámky une cinquième défaite de rang. Du coup les renards chipent la cinquième place aux taureaux. Škorvánek blanchit avec 22 arrêts tandis qu'Osburn marque les trois buts de la rencontre !

Košice conforte sa troisième place en s'imposant chez le quatrième le HK Grotto. Un match curieux puisque les visiteurs mènent rapidement 3-0 (avec deux points de Southorn) dès la 22ème minute et ce pendant deux tiers. Puis dès la reprise les lynx marquent deux buts en deux minutes pour revenir au score mais malgré leurs efforts ne parviendront pas à égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Zach Osburn (HK Dukla Ingema Michalovce)

** : Michal Valent (MHk 32 Liptovský Mikuláš)

* : Aleksandr Avtsin (HC MV Transport Prešov)

Classement : HC Slovan Bratislava : 73 pts HKM Zvolen : 73 pts HC Košice : 66 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 61 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 60 pts HC Mikron Nové Zámky : 59 pts HC '05 Banská Bystrica : 57 pts HK Poprad : 54 pts HK Dukla Trenčín : 48 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 46 pts HK Nitra : 38 pts HC MV Transport Prešov : 34 pts











