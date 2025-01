Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Attendu Košice le leader a logiquement disposé de Liptovský MikulᚠSource : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/01/2025 à 20:17 Tweeter Košice - Liptovský Mikuláš : 5-3



hckosice.sk Košice et Martel dominent logiquement Liptovský Mikuláš

Match en retard entre Košice, leader qui enchaîne les revers (déjà trois de suite) et un HK32 qui essaie d'éloigner définitivement la zone rouge et qui a remporté une belle victoire à son dernier match. Comme on pouvait s'y attendre, les locaux surdominent le jeu au premier tiers et Martel ouvre la marque dès la deuxième minute de jeu avant qu'il ne double la mise en powerplay. Pollock creuse encore l'écart au tiers médiant. Les visiteurs reviennent fort dans le jeu et Egle débloque leur compteur en fin de deuxième période. Liptovský Mikuláš poursuit sa domination au dernier vingt, Quince rapproche la marque en powerplay. Joie de courte durée, dans la foulée Martel complète le hat-trick pour redonner de l'air aux siens. Rogoň marque en cage vide pour assurer la victoire locale, la réduction du score de Gerlach en powerplay dans les derniers instants n'est qu'anecdotique. - Liptovský Mikuláš : 5-3Match en retard entre Košice, leader qui enchaîne les revers (déjà trois de suite) et un HK32 qui essaie d'éloigner définitivement la zone rouge et qui a remporté une belle victoire à son dernier match. Comme on pouvait s'y attendre, les locaux surdominent le jeu au premier tiers etouvre la marque dès la deuxième minute de jeu avant qu'il ne double la mise en powerplay.creuse encore l'écart au tiers médiant. Les visiteurs reviennent fort dans le jeu etdébloque leur compteur en fin de deuxième période. Liptovský Mikuláš poursuit sa domination au dernier vingt,rapproche la marque en powerplay. Joie de courte durée, dans la fouléecomplète le hat-trick pour redonner de l'air aux siens.marque en cage vide pour assurer la victoire locale, la réduction du score deen powerplay dans les derniers instants n'est qu'anecdotique.



Classement : HC Košice : 67 pts HK Spišská Nová Ves : 63 pts HC Slovan Bratislava : 59 pts HK Nitra : 56 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 56 pts DOXXbet Vlci Žilina : 50 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 49 pts HK Poprad : 44 pts HKM Zvolen : 43 pts HK Dukla Trenčín : 40 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 36 pts HC Nové Zámky : 25 pts











