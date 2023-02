Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Bataille pour les playoffs La bataille pour les playoffs continue en extraliga slovaque. Nové Zámky revient dans les places protégées. Le Slovan confirme en tête et Košice sur le podium et le HC '05 au chaud. Trenčín continue de cartonner tandis que Nitra revient dans les places qualificative Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 18/02/2023 à 12:11 Tweeter Banská Bystrica - Prešov : 3-2

Michalovce - Nitra : 2-4

Nové Zámky - Liptovský Mikuláš : 3-0

Bratislava - Spišská Nová Ves : 5-4 TAB

Trenčín - Poprad : 3-0

Košice - Zvolen : 2-1



mhk32lm.sk Nové Zámky écrase le MHk32 et revient sixième Nové Zámky revient à la sixième place, donc qualificative directe pour les quarts en remportant un net succès contre le MHk 32. Le portier des taureaux, Kantor, blanchit avec 35 arrêts tandis que Jackson et Tomáš Mikúš comptent deux points. Le Slovan s'impose aux tirs au but à domicile face à Spišská Nová Ves et confirme sa place en tête. Le champion en titre s'est fait peur en ayant été mené 4-2 à l'entame du dernier vingt à cause notamment de trois points de Verbeek. Les Aigles marquent deux buts d'affilée pour égaliser en troisième tiers avant de remporter la séance de fusillade.

Košice conforte sa place sur le podium en infligeant une défaite à Zvolen, qui la précede au général grâce à la performance surpuissante du portier Janus auteur de 43 arrêts !

Banská Bystrica remporte une deuxième victoire de suite contre le bas de tableau, mais une deuxième fois s'est fait peur et renverse le match en dernier vingt. Prešov menait en effet 2-1 après quarante minutes. Deux buts coup sur coup en troisième période permettent aux béliers de coller à la quatrième place. Les chevaux restent derniers.

Trenčín aligne une cinquième victoire de suite pour grimper au huitième rang. Le Dukla a blanchi Poprad avec 39 arrêts de LaCouvée. Dans cette belle victoire, Tourigny et Čacho marquent deux points chacun.

Nitra revient dixième, dernière place qualificative pour les séries en s'imposant nettement à Michalovce. Après avoir mené 4-0 grâce à des doublés de Balហet Solenský, les visiteurs se font des frayeurs en voyant les renards diviser leur avance par deux. Le Corgoň parvient à tenir jusqu'au bout.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Connor LaCouvée (HK Dukla Trenčín)

** : Pavel Kantor (HC Mikron Nové Zámky)

* : Hayden Verbeek (HK Grotto Spišská Nová Ves)

Classement : HC Slovan Bratislava : 87 pts HKM Zvolen : 84 pts HC Košice : 75 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 70 pts HC '05 Banská Bystrica : 70 pts HC Mikron Nové Zámky : 66 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 64 pts HK Dukla Trenčín : 62 pts HK Poprad : 60 pts HK Nitra : 54 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 52 pts HC MV Transport Prešov : 45 pts











