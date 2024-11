Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Blanchissages et corrections Le Dukla, Košice et Liptovský Mikulᚠblanchissent et corrigent leur rivaux, tout comme Poprad et Nitra Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/11/2024 à 20:02 Tweeter Poprad - Bratislava : 4-1

Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves : 4-0

Nitra - Nové Zámky : 5-2

Trenčín - Banská Bystrica : 3-0

Zvolen - Košice : 0-3



hcslovan.sk Poprad surclasse le Slovan et prend la 6e place

Poprad se relance en enfonçant le Slovan vaincu pour la cinquième fois consécutive. Hoelscher ouvrait pourtant le score pour Bratislava au début du deuxième tiers, mais deux buts inscrits dans chacun des périodes restantes permettent aux chamois de signer une belle victoire à domicile. Un succès qui leur permet de doubler leur adversaire du jour et de s'emparer de la sixième place.

Košice profite de la deuxième défaite de suite du leader pour se rapprocher à un point après un large succès à Zvolen. Le héros du jour c'est le gardien Janus qui blanchit avec 36 arrêts. Petráš marque deux des trois buts visiteurs.

Nitra surclasse le dernier du classement Nové Zámky et s'empare de la toisième place. Pobežal et Jackson comptent tous deux un doublé.

Spišská Nová Ves le leader est allé se faire humilier chez le HK32 et subit un deuxième revers consécutif. Fitzpatrick blanchit avec 32 arrêts tandis que Ranford compte trois points. Liptovský Mikuláš s'éloigne à neuf points de la zone rouge !

Trenčín confirme sa bonne forme en signant une troisième victoire consécutive face au HC05 pourtant en forme en haut de tableau. Valent blanchit avec pas moins de 33 parades. Bortňák inscrit un doublé dans cette rencontre. - Bratislava : 4-1- Spišská Nová Ves : 4-0- Nové Zámky : 5-2- Banská Bystrica : 3-0Zvolen -: 0-3se relance en enfonçant levaincu pour la cinquième fois consécutive.ouvrait pourtant le score pour Bratislava au début du deuxième tiers, mais deux buts inscrits dans chacun des périodes restantes permettent aux chamois de signer une belle victoire à domicile. Un succès qui leur permet de doubler leur adversaire du jour et de s'emparer de la sixième place.profite de la deuxième défaite de suite du leader pour se rapprocher à un point après un large succès à. Le héros du jour c'est le gardienqui blanchit avec 36 arrêts.marque deux des trois buts visiteurs.surclasse le dernier du classementet s'empare de la toisième place.etcomptent tous deux un doublé.le leader est allé se faire humilier chez leet subit un deuxième revers consécutif.blanchit avec 32 arrêts tandis quecompte trois points. Liptovský Mikuláš s'éloigne à neuf points de la zone rouge !confirme sa bonne forme en signant une troisième victoire consécutive face aupourtant en forme en haut de tableau.blanchit avec pas moins de 33 parades.inscrit un doublé dans cette rencontre. Banská Bystrica quitte le podium après ce revers.

Classement : HK Spišská Nová Ves : 38 pts HC Košice : 37 pts HK Nitra : 32 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 32 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 28 pts HK Poprad : 26 pts HC Slovan Bratislava : 24 pts DOXXbet Vlci Žilina : 23 pts HKM Zvolen : 21 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 18 pts HK Dukla Trenčín : 18 pts HC Nové Zámky : 9 pts











