Tipos Extraliga Hockey sur glace - Tipos Extraliga : Ca se resserre Spišská Nová Ves rejoint a égalité le sommet, Nitra suit, le Slovan et Poprad assurent en milieu de tableau suivis par le Dukla Trenčín, Zvolen est presque qualifié pour les playoffs Source : hockeyslovakia.sk Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/02/2025 à 19:49 Poprad - Banská Bystrica : 4-3 TAB

Spišská Nová Ves - Nové Zámky : 5-2

Liptovský Mikuláš - Bratislava : 1-5

Nitra - Košice : 3-2 ap

Žilina - Trenčín : 1-3

Zvolen - Michalovce : 3-0



TASR Spišská Nová Ves rejoint a égalité la première place - Banská Bystrica : 4-3 TAB- Nové Zámky : 5-2Liptovský Mikuláš -: 1-5- Košice : 3-2 apŽilina -: 1-3- Michalovce : 3-0 Spišská Nová Ves surclasse Nové Zámky qui poursuit sa descente aux enfers. Meireles a marqué trois points, MacKinnon et Barcík en comptent deux. Un succès qui permet aux lynx d'égaliser avec la première place, tout en restant deuxièmes.

En effet, Košice s'incline en prolongation à Nitra sur un but de Bubela. Mais le leader a eu très chaud, il était encore mené 2-0 à 1'05 de la fin mais il a réussit a compter les deux buts manquants dans ce mini laps de temps. Un point sauvé qui lui permet de maintenir la première place.

Le Slovan écrase Liptovský Mikuláš qui garde un microscopique espoir de se qualifier en playoffs. Ritchie et Hoelscher marquent deux points.

Poprad renverse un match fou contre Banská Bystrica et l'emporte aux tirs au but. Les béliers menaient encore 3-1 à l'entame du dernier tiers mais les chamois renversent et parviennent à égaliser avant de revenir dans le jeu avant de gagner la séance de fusillade.

Trenčín grimpe au huitième rang en s'imposant avec brio chez l'épouvantail du moment, Žilina. Stapley, Leskinen et Josling inscrivent chacun deux points.

Zvolen écrase le Dukla Ingema et a quasi assuré sa place en playoffs, il ne lui manque qu'un petit point pour assurer définitivement son ticket. Hecl compte un doublé, dont un but en cage vide. Kantor blanchit avec 31 arrêts.

Classement : HC Košice : 95 pts HK Spišská Nová Ves : 95 pts HK Nitra : 91 pts DOXXbet Vlci Žilina : 86 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 82 pts HC Slovan Bratislava : 81 pts HK Poprad : 79 pts HK Dukla Trenčín : 74 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 71 pts HKM Zvolen : 67 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 59 pts HC Nové Zámky : 29 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











